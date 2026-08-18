Dálnice D5 je v obou směrech uzavřená, auto srazilo člověka

Policie o nehodě informovala krátce před třetí hodinou odpoledne. Událost se stala nedaleko Kařezu na Rokycansku.
Bližší informace policie zatím nesdělila.
Policie o nehodě informovala krátce před třetí hodinou odpoledne. Událost se stala nedaleko Kařezu na Rokycansku.
Bližší informace policie zatím nesdělila.
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Se smrtí svojí matky se nemůže smířit muž z Plzně, záchranáře viní z pochybení. Podle něj sanitka přijela na chybnou adresu, a k ošetření jeho maminky tak nedošlo. Záchranáři se ale brání tím, že...
Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...
Město Starý Plzenec má hotovou komplexní architektonickou studii obnovy a adaptace areálu hradu Radyně. Součástí návrhu je i zastřešení hradu ve třetím podlaží. Studie prověřuje dvě varianty, obě...
Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.
Policie uzavřela dálnici D5 na 43. kilometru v obou směrech, a to z důvodu sražení člověka. Na místě bude přistávat záchranářský vrtulník.
Stavbaři opravují terasu krajského policejního ředitelství v Nádražní ulici v Plzni. Lidé ji používali při chůzi od obchodního domu k prostoru U Jána a U Zvonu, ale kvůli havarijnímu stavu byla...
Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...
Některým stromům opadávají listy, břízy v parcích ve vedru usychají, trávníky jsou žluté nebo už hnědé. Záhony trvalek potřebují k přežití mnohem více vody, stejně jako stromy vysazené v posledním...
Krátce před koncem prvního poločasu sobotního duelu se Zlínem si Christophe Kabongo postavil míč na značku pokutového kopu a s přehledem jej proměnil. Svým třetím gólem v sezoně poslal Viktorii do...
Nehoda tramvaje a popelářského vozu zablokovala v pondělí ráno ulici Moskevská v Praze 10. Nikdo není zraněný. Provoz osobních vozů a hromadné dopravy byl odkloněn až do 9:15. Přesnou příčinu a míru...
Do velkých nesnází se dostal chlapec v Plzni, který se rozhodl, že navštíví svoji maminku v práci. Jenže cestu k ní nenašel a ztratil se. Plačícího klučinu i s jeho čtyřnohým parťákem zpozorovaly dvě...
Dudácké kapely, lidé v krojích, folklorní vystoupení, koláče zdobené mákem, povidly a tvarohem, keramika, šité dekorace, šperky a další upomínkové předměty z Chodska ovládly Domažlice. Od pátku do...
Letošní tropické teploty, které přišly už v červnu, zasáhly zemědělce v Plzeňském kraji více než jinde. Vše může vyvrcholit tím, že se budou zbavovat dobytka, protože nebudou mít čím krmit, když...
Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.
Soběšice, okres Klatovy
3 990 000 Kč
Probíhající úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni se stala tématem veřejných debat. Kritikům se nelíbí, jak se zachází s dlažbou, vadí jim i zasázení stromů. „To, co na západní straně...
Již dva týdny teče z nýrské přehrady do řeky Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou celou Plzeň, zvýšené množství vody. O nadlepšení vodního stavu řeky si zažádala Vodárna Plzeň. Kvůli nízkému průtoku...