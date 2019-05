Dopravu v Plzni zkomplikuje na čtyři měsíce uzavírka Rooseveltova mostu

V noci na čtvrtek stavebníci osadí zákazy vjezdu na Rooseveltův most a začne čtyřměsíční rekonstrukce. Most je důležitou spojnicí mezi historickým centrem Plzně, Roudnou a Severním předměstím, slouží jako alternativní propojení Severního předměstí a Vinic s výpadovkami na Prahu a České Budějovice.

Koordinátor dopravních staveb v Plzni Václav Lacyk potvrdil, že hledání objízdných tras je v Plzni v současných týdnech velmi složité.

„Náhradní trasy za uzavřený Rooseveltův most jsou vlastně jen dvě. Jedna vede po trase Karlovarská – most Generála Pattona - Sady Pětatřicátníků, druhá je kolem Boleveckého rybníka a Jateční ulicí. Ale kvůli už uzavřené Mohylové ulici je situace v Jateční ulici v posledních týdnech složitější,“ uvedl Václav Lacyk.

V prvních dnech po uzavření Mohylové ulice se kolony v dopravních špičkách posouvaly mezi Plaskou ulicí kolem Boleveckého rybníka, po Jateční až k Rokycanské třídě až 40 minut.

Opravu Rooseveltova mostu si vyžádal jeho špatný technický stav. Samotná stavba se skládá ze tří částí, každá má jiné technické řešení.

„Na celém mostě, tedy v části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži budou obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Pokud to bude možné, instaluje se částečně zpátky kamenná dlažba. Bude opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky,“ popsal Martin Lukeš ze Správy veřejného statku města Plzně.

Oprava za téměř 25 milionů korun bude trvat až do konce prázdnin. Stavbu vysoutěžila společnost Colas CZ, která v Plzni budovala nové mosty na Rokycanské třídě u Divadla Alfa nebo opravovala Pattonův most.

V první etapě prací, která začne v noci na čtvrtek a potrvá do konce června, bude přes most smět projíždět jen městská hromadná doprava. V druhé etapě o letních prázdninách bude vjezd zakázán i autobusům.

Opravy ale zasáhnou i do provozu na průtahu městem pod mostem. Doprava bude v Tyršově ulici obousměrně svedena jen do jedné poloviny komunikace. Dají se tak až do půlky července čekat kolony aut i na průtahu mezi západní a východní částí Plzně.

Náměstek: Libé by měli raději jezdit MHD

„Pokud je to jen trochu možné, měli by lidé využívat co nejvíce veřejnou městskou dopravu, zejména v květnu a červnu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Podle dvou informovaných zdrojů se měl Rooseveltův most uzavřít už ve středu 15. května ráno. Kvůli fotbalovému zápasu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha, který se v plzeňské Doosan aréně bude hrát ve středu vpodvečer, se začátek uzavírky téměř o den posunul. Most se tak uzavře až po fotbale.

Cestování po Plzni už v pondělí zkomplikovalo prodloužení opravovaného úseku Slovanské třídy až k náměstí Milady Horákové.

Petr Pytlík ze stavební společnosti Berger Bohemia upřesnil, že mimo jiné bude uzavřen i vjezd do Motýlí ulice. „Musíme tam vytrhat panely tramvajové trati v křižovatce a pak budeme pokračovat směrem k náměstí Milady Horákové. Proto musíme rozšířit omezení,“ uvedl.

Kvůli postupně měněným panelům nebude možné vyjíždět ze Slovanské nebo naopak do ní vjíždět z některých vedlejších ulic, informovala policie.

Provoz tramvají ve směru do centra zůstane zachovaný, auta pro jízdu stejným směrem budou jezdit kolejištěm. V opačném směru bude doprava používat jízdní pruh hned vedle kolejí, jak to už nyní funguje ve spodní části Slovanské ulice mezi Částkovou a Sladkovského ulicí.

Další uzavírky v Plzni čekají na řidiče od června

Policejní mluvčí Veronika Hokrová upozornila, že do provozu na náměstí Milady Horákové v létě zasáhne další významná uzavírka. „Od 10. června do konce srpna bude zavřená Malostranská ulice v místě napojení na náměstí Milady Horákové. Kromě MHD bude ostatní provoz naváděn na objízdnou trasu Jasanovou ulicí,“ uvedla.

Na Borech je do 2. června plánovaná uzavírka Sukovy ulice mezi Klatovskou až k vjezdu do obchodního centra Area Bory, s částečnými omezeními za provozu na to pak bude navazovat oprava poslední části silnice mezi křižovatkou k obchodnímu centru a velkým kruhovým objezdem v Sukově ulici.

„Hned 3. června začne dlouhodobá uzavírka Kaplířovy ulice kvůli výstavbě tramvajové trati na Borská Pole a přestavbě křižovatky s Klatovskou třídou,“ upozornil na další dopravní komplikaci koordinátor staveb v Plzni Václav Lacyk.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že se o více než měsíc dříve otevře Zábělská třída. Výstavba kanalizace měla trvat až do konce června, podle Lacyka se stavební firmě podařilo vše urychlit a důležitá komunikace na Chrást a Radnicko začne řidičům sloužit ve druhé polovině května.

