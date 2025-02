Rolnické náměstí ještě zůstane průjezdné, uzavírku oddálil nález archeologů

Frekventovaná silnice zatím zůstane průjezdná bez omezení, uzavírka plánovaná od soboty 1. března se odkládá nejdříve na druhou polovinu března. Takový je oficiální závěr páteční schůzky vedení města, investora, stavební firmy a archeologů kvůli odhaleným základům domu zřejmě z 18. století.

Na zbytky domu narazili dělníci, kteří tu budují novou kanalizaci a vodovod. Budova kdysi stála jen kousek od současné křižovatky, desítky let byly její základy schované pod silnicí vedoucí ke sportovní střelnici.

„Stavba je živý organismus, uvidíme, co se v místě ještě najde. V okolí dříve bývala i kaplička, historii nepřekročíme,“ prohlásil primátor Roman Zarzycký.

Martina Bradová z archeologické společnosti Zip řekla, že ještě nedokážou přesně určit, jaká budova tu stála. Podle toho, co zatím zjistili, může jít o stavbu nejspíše z 18. století. „Jedna zeď je čistě kamenná, není tam ani jedna cihla, což by ukazovalo, že může být ještě starší. Asi tu stával dvůr, mohly to být základy hospodářské nebo obytné budovy. V tom, co je odhalené ve výkopu, je zachycený určitý stavební vývoj. Už teď víme, že stavba pokračovala směrem k mostu. Není vyloučené, že by se mohly objevit i části dalších budov,“ vysvětlila Bradová.

Nikdo neví, co zůstalo v zemi po předcích

Protože podle projektu budou stavbaři dělat ještě jeden výkop, archeologové předpokládají, že ten by mohl odhalit další informace k dávno zbořeným domům. Nikdo zatím nedokáže odhadnout, zda při práci narazí například na zbytky starých nástrojů našich předků nebo třeba na střepy. Na mapách z roku 1870 jsou zakreslené domy tvořící tehdejší osadu, podle historiků tu lidé ale žili mnohem dříve.

Už odhalené základy budovy byly zasypané sutí, tu podle archeologů bez problémů může odtěžit technika. Nemusejí tam kopat ručně. Na stavbě se s bagristy domlouvají, kde a jak hluboko mají v tom kterém místě odebrat materiál. Martina Bradová podotkla, že se vše snaží dělat tak, aby i stavba vodovodu a kanalizace pokračovala co nejplynuleji. „Práce na stavbě budou pokračovat podle toho, jaké nálezy se tu ještě odhalí,“ dodala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Vodárna je investorem akce s rozpočtem 100 milionů korun.

Protože nález základů zpomalil výstavbu nové kanalizace a vodovodu, stavební firma nepřekope silnici v křižovatce u lobezské strany mostu přes řeku Úslavu už teď o víkendu, ale podle prvních odhadů nejdříve za tři týdny. Proto se na poslední chvíli odkládá uzavření přibližně 700 metrů dlouhého úseku silnice od mostu pod Rolnickým náměstím ke křižovatce s Dlouhou ulicí v Lobzích.

Zákazy vjezdu se měly kolem Rolnického náměstí objevit v sobotu 1. března. „ Podle původního plánu měla být zavedena objížďka Lobezskou ulicí a ulicí U Prazdroje. V jednom směru byla připravena i alternativní objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny, kterým měl být od soboty umožněn provoz po cyklostezce na levém břehu Úslavy. To vše se tedy odkládá zatím na neurčito,“ komentoval aktuální situaci náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

24. ledna 2025

Stavební firma má podle smlouvy zvládnout výstavbu 900 metrů splaškové kanalizace, téměř 650 metrů dešťové kanalizace a přibližně 800 metrů vodovodního řadu. „Součástí stavby je obnova stávajících vodovodních přípojek na veřejných pozemcích,“ vypočítala Dana Veselá.

Oblast starých Lobez je braná jako vesnická zóna, stojí v nich kolem 30 domů. Ač je 21. století, část domů dosud nebyla napojená na kanalizaci ani městský vodovod. Sliby, že budou připojeni na kanalizaci a vodovod, místní slýchávali desítky let.