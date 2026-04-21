Útočník polil ženu před školkou v Tomanově ulici na Jižním Předměstí.
Podle prvotních informací z místa muž vylil ženě do obličeje neznámou chemickou látku. Přivolaní záchranáři padesátiletou ženu na místě ošetřili. Její zranění nebyla vážná.
„Žena byla zasažena neznámou tekutinou do obličeje a krku. Následně ji záchranáři transportovali do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření,“ informovala mluvčí záchranné služby Karolina Korčíková.
Policisté začali po pachateli okamžitě pátrat a zhruba za 30 minut pětašedesátiletého muže zadrželi. „Momentálně probíhají výslechy,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Proč muž na ženu zaútočil, nyní policie šetří. Policisté pracují také s verzí, že šlo o bývalého přítele napadené ženy.
Jakou látku muž ženě vylil na obličej, není zatím jasné. „Použitá látka je předmětem dalšího šetření. Bude podrobena znalecké expertize,“ dodala policejní mluvčí.
|
Přežila drastický útok kyselinou, ale přišla o zrak. Přesto pomáhá ostatním
Je ale jasné, že se nejednalo o žádnou žíravinu, jako tomu bylo před 13 lety. Tehdy pětadvacetiletou ženu polil po rozchodu venku před domem její přítel. Měla poleptaný obličej, ruce a nohy. Žíravinu v leknutí částečně polkla, takže měla poleptaný i zažívací trakt. Mladá žena útok přežila, ale přišla o zrak.
Policisté dnešní případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití.