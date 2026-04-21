Muž polil ženu před školkou neznámou látkou, skončila v nemocnici

Autor:
  14:22
Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Útočník polil ženu před školkou v Tomanově ulici na Jižním Předměstí.

Podle prvotních informací z místa muž vylil ženě do obličeje neznámou chemickou látku. Přivolaní záchranáři padesátiletou ženu na místě ošetřili. Její zranění nebyla vážná.

„Žena byla zasažena neznámou tekutinou do obličeje a krku. Následně ji záchranáři transportovali do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření,“ informovala mluvčí záchranné služby Karolina Korčíková.

Policisté začali po pachateli okamžitě pátrat a zhruba za 30 minut pětašedesátiletého muže zadrželi. „Momentálně probíhají výslechy,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Proč muž na ženu zaútočil, nyní policie šetří. Policisté pracují také s verzí, že šlo o bývalého přítele napadené ženy.

Jakou látku muž ženě vylil na obličej, není zatím jasné. „Použitá látka je předmětem dalšího šetření. Bude podrobena znalecké expertize,“ dodala policejní mluvčí.

Přežila drastický útok kyselinou, ale přišla o zrak. Přesto pomáhá ostatním

Je ale jasné, že se nejednalo o žádnou žíravinu, jako tomu bylo před 13 lety. Tehdy pětadvacetiletou ženu polil po rozchodu venku před domem její přítel. Měla poleptaný obličej, ruce a nohy. Žíravinu v leknutí částečně polkla, takže měla poleptaný i zažívací trakt. Mladá žena útok přežila, ale přišla o zrak.

Policisté dnešní případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.