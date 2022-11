Za bodnutí do ledvin na karlovarské ubytovně dostal útočník šest let

Senát krajského soudu v Plzni poslal za pokus o těžké ublížení na zdraví na šest let do věznice s ostrahou devětačtyřicetiletého Milana Bajgera, který v únoru bodl nůž do zad muži na karlovarské ubytovně. Bajger se teprve před třemi lety vrátil z vězení, kde si odpykával pětiletý trest, taktéž za těžké ublížení na zdraví.