Žárlivý mladík řízl soka do ruky, muž ho z bytu vyhnal baseballovou pálkou

Až deset let vězení hrozí mladíkovi, který se snažil násilím dostat do jednoho z bytů v Domažlicích. Když mu dveře otevřel starší muž, řízl ho do ruky. Zraněný muž útočníka následně několikrát praštil baseballovou pálkou. Důvodem incidentu byl spor o ženu, která dala před mladíkem staršímu muži přednost.