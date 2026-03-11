Prohledával kontejnery, pak napadl muže. Policie hledá útočníka, ukázala podobiznu

  14:27
Policisté pátrají po muži, který v Plzni loňského prosince fyzicky napadl staršího muže a způsobil mu vážné zranění nohy. Policie dnes zveřejnila možnou podobiznu pachatele a žádá o pomoc veřejnost.
Fotogalerie1

Identikit zatím neznámého agresora, který v prosinci zaútočil v Plzni na jiného muže a způsobil mu vážný úraz na noze. | foto: Policie ČR

Neznámý pachatel zaútočil na devětašedesátiletého muže 29. prosince okolo 19. hodiny večer na křižovatce ulic Petákova a Purkyňova v centru Plzně.

Podle serveru Krimi Plzeň útočník nejprve muže bezdůvodně udeřil do obličeje a pak mu dupl na nohu tak silně, že mu zlomil kotník.

Policisté nyní zveřejnili identikit možného pachatele. „Útočník by měl být ve věku od 30 do 35 let, vysoký 180 až 190 centimetrů a má štíhlou postavu. V době napadení měl špinavý obličej s drobnými oděrkami,“ popsala útočníka policejní mluvčí Eva Červenková.

Popadl lékařku a proletěl s ní dveřmi. Nemocnice ukázala útoky pacientů

Dále agresor mluvil česky, žádný cizí přízvuk neměl. „Na sobě měl oranžovou zimní bundu, hnědé kalhoty a na hlavě černou zimní čepici,“ pokračovala v popisu Červenková.

Policisté dále zjistili, že bezprostředně před útokem prohledával kontejnery na již zmíněné křižovatce. Podle svědků mohl být pod vlivem omamných a psychotropních látek a mohlo by se jednat o člověka bez domova.

„Na základě výpovědí byl sestaven identikit tohoto neznámého pachatele a policisté nyní žádají o spolupráci veřejnost při jeho ztotožnění. Ti, kteří jsou schopni osobu identifikovat nebo znají její totožnost, ať neprodleně kontaktují policisty na tísňové lince 158,“ žádá mluvčí.

24. února 2026
