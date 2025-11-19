Hnutí Stačilo! před volbami do Poslanecké sněmovny zmiňovalo, že pokud se dostane do parlamentu, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zruší. Může se to stát?
Odhadnout se nedá nic, ale já se domnívám, že k tomu nedojde, protože ÚSTR dnes plní naprosto zásadní celospolečenskou roli, a nevěřím, že by kdokoli z vítězného hnutí ANO chtěl tuto instituci rušit.
Nalijme si čistého vína, kdo měl největší šanci si zprivatizovat podniky po roce 1989? Byli to ti bafuňáři, kteří stáli v čele těchto podniků. Měli kontakty na západ, uměli jazyky, obyčejný občan neměl šanci.