Šéf ÚSTR: Heslo Nejsme jako oni se vrátilo jako bumerang. Z učiva škol jsem zklamaný

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna s knihou Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu | foto: Jitka Šrámková-Kubíková

Jitka Kubíková Šrámková
  16:00
Publikace Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu napsaná pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) mapuje nejen všechny doposud známé tragické kauzy totalitního režimu, ale i oběti spojené s Plzeňským krajem. „Kdybychom se vyrovnali s komunistickou minulostí, možná bychom tu dnes neměli tolik revizionistů, kteří tvrdí například to, že v době normalizace byla většina společnosti spokojená,“ tvrdí ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna.

Hnutí Stačilo! před volbami do Poslanecké sněmovny zmiňovalo, že pokud se dostane do parlamentu, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zruší. Může se to stát?
Odhadnout se nedá nic, ale já se domnívám, že k tomu nedojde, protože ÚSTR dnes plní naprosto zásadní celospolečenskou roli, a nevěřím, že by kdokoli z vítězného hnutí ANO chtěl tuto instituci rušit.

Nalijme si čistého vína, kdo měl největší šanci si zprivatizovat podniky po roce 1989? Byli to ti bafuňáři, kteří stáli v čele těchto podniků. Měli kontakty na západ, uměli jazyky, obyčejný občan neměl šanci.

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Šéf ÚSTR: Heslo Nejsme jako oni se vrátilo jako bumerang. Z učiva škol jsem zklamaný

Premium
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna s knihou...

Publikace Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu napsaná pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) mapuje nejen všechny doposud známé tragické kauzy totalitního...

19. listopadu 2025

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

Výšková budova plánovaná na plzeňských Slovanech budí u místních obavy

Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...

Na křižovatce ulic Slovanské a Malostranské může vyrůst výšková budova. Počítá s tím změna územního plánu, kterou schválili zastupitelé Plzně. V tom, aby s možnost stavby vysoké dominanty územní plán...

19. listopadu 2025  14:05

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však...

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně...

19. listopadu 2025  9:03

Strýc zavedl ve svátek chlapce před školu. Neuvědomil si, že je zavřená

V pondělí byl státní svátek a tak byly základní školy zavřené. Strýc, který...

Do nesnází se dostal malý školák z Plzně, kterého strýc odvedl v pondělí do školy. Zapomněl ale, že je svátek, a chlapec zůstal na ulici sám. Když si hocha všimli strážníci, snažili se jej dovést...

18. listopadu 2025  14:28

18. listopadu 2025  13:57

Řidič nákladního auta při couvání srazil chodce, senior je ve vážném stavu

Řidič nákladního vozidla srazil v Plané při couvání seniory. Ten utrpěl vážná...

Vážná nehoda se stala v úterý dopoledne na náměstí v Plané na Tachovsku. Nákladní auto tam při couvání srazilo sedmasedmdesátiletého chodce. Záchranáři ho ve velmi vážném stavu převáželi do...

18. listopadu 2025  13:33

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

18. listopadu 2025  10:09

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali...

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata,...

17. listopadu 2025  8:52

Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává

Martin Vozábal na tiskové konferenci českobudějovického Dynama.

Novým sportovním ředitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal Martin Vozábal, který naposledy působil v druholigovém Táborsku. Jeho předchůdce ve funkci Daniel Kolář v západočeském klubu zůstane....

16. listopadu 2025  18:31

Tragédie na Tachovsku. V hořícím autě zemřel mladík, další jsou těžce zranění

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku v neděli bouralo osobní auto. Jeden mladý muž zemřel na místě a tři další jsou těžce zranění. Zdravotnické operační středisko vyhlásilo hromadné postižení osob, zasahovalo osm...

16. listopadu 2025  17:50

