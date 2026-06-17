Zloděj vnikl do mužova rodinného domu, ukradl klíčky a odjel s dodávkou, kterou prodal, a to včetně věcí uvnitř vozidla.
Muž vyčíslil škodu na milion korun, znalec ji určil zhruba na 660 tisíc. Přesto Okresní soud v Tachově uložil pachateli, aby okradenému zaplatil jen 100 tisíc korun, navíc výši částky náležitě neodůvodnil.
Suma 100 tisíc korun se jako náhrada škody pro okradeného objevila v dohodě, kterou si pachatel sjednal se státní zástupkyní. Okradený muž to nevěděl, protože okresní soud o schvalování dohody neinformoval jeho zmocněnce.
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„Zřejmě důsledkem souhry těchto okolností okresní soud nepojal při schvalování dohody o vině a trestu pochybnost o správnosti výše částky náhrady škody, kterou ohledně nároku stěžovatele sjednala státní zástupkyně s obviněným v dohodě o vině a trestu,“ stojí v nálezu Ústavního soudu (ÚS), který zveřejnil na webu.
Odvolací Krajský soud v Plzni už o chybě věděl, ale domníval se, že ji nemůže za dané procesní situace sám napravit. S tím ale Ústavní soud nesouhlasil.
„Odvolací soud sice při zrušení výroku o náhradě škody nemůže věc vrátit soudu prvního stupně k novému projednání, ale může ve věci rozhodnout sám a pochybení soudu prvního stupně napravit,“ konstatoval ÚS. Další možností bylo odkázat muže se zbytkem nároku do civilního řízení, což však krajský soud neudělal.
„ÚS přistoupil toliko ke zrušení usnesení krajského soudu. Tím je vytvořen procesní prostor pro ochranu práva stěžovatele uvnitř soustavy obecných soudů, neboť nyní bude na krajském soudu, aby ve věci postupoval a rozhodl ústavně konformním způsobem,“ uzavřeli ústavní soudci.