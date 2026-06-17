Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Ztracená“ nula snížila okradenému náhradu škody. Ústavní soud se ho zastal

Autor: ,
  10:26
Soud v Plzni se musí znovu zabývat náhradou škody pro muže, jemuž zloděj ukradl dodávku. Nárokoval jeden milion, získal jen 100 tisíc korun, a to kvůli tomu, že na státním zastupitelství při zpracování podkladů pro dohodu o vině a trestu vypadla z čísla jedna nula. Nikdo si toho včas nevšiml. Muže se ve středu zastal Ústavní soud.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Zloděj vnikl do mužova rodinného domu, ukradl klíčky a odjel s dodávkou, kterou prodal, a to včetně věcí uvnitř vozidla.

Muž vyčíslil škodu na milion korun, znalec ji určil zhruba na 660 tisíc. Přesto Okresní soud v Tachově uložil pachateli, aby okradenému zaplatil jen 100 tisíc korun, navíc výši částky náležitě neodůvodnil.

Suma 100 tisíc korun se jako náhrada škody pro okradeného objevila v dohodě, kterou si pachatel sjednal se státní zástupkyní. Okradený muž to nevěděl, protože okresní soud o schvalování dohody neinformoval jeho zmocněnce.

Obvinila partnera ze stovek znásilnění, nakonec sama stanula před soudem

„Zřejmě důsledkem souhry těchto okolností okresní soud nepojal při schvalování dohody o vině a trestu pochybnost o správnosti výše částky náhrady škody, kterou ohledně nároku stěžovatele sjednala státní zástupkyně s obviněným v dohodě o vině a trestu,“ stojí v nálezu Ústavního soudu (ÚS), který zveřejnil na webu.

Odvolací Krajský soud v Plzni už o chybě věděl, ale domníval se, že ji nemůže za dané procesní situace sám napravit. S tím ale Ústavní soud nesouhlasil.

„Odvolací soud sice při zrušení výroku o náhradě škody nemůže věc vrátit soudu prvního stupně k novému projednání, ale může ve věci rozhodnout sám a pochybení soudu prvního stupně napravit,“ konstatoval ÚS. Další možností bylo odkázat muže se zbytkem nároku do civilního řízení, což však krajský soud neudělal.

„ÚS přistoupil toliko ke zrušení usnesení krajského soudu. Tím je vytvořen procesní prostor pro ochranu práva stěžovatele uvnitř soustavy obecných soudů, neboť nyní bude na krajském soudu, aby ve věci postupoval a rozhodl ústavně konformním způsobem,“ uzavřeli ústavní soudci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka míří bouřky. Mapa ukazuje, které kraje ve čtvrtek zasáhnou

Lovec bouřek Mike Olbinski začínal fotografovat blesky na svém dvorku, kde...

Během čtvrtka se nad většinou našeho území přeženou bouřkové mraky. Předcházet jim bude deštivá noc, srážky dle meteorologů ustanou až k večeru. Blesky lze už od dopoledne čekat téměř v celých...

Mladá užovka se přilepila k izolepě, k vysvobození pomohl jednoduchý trik

Užovku obojkovou vysvobodil ze spárů lepenky zvířecí ochránce Karel Makoň. (10....

Kus izolepy na papírové krabici se stal téměř osudným pro mladou užovku obojkovou. Had se na ni přilepil a nemohl se odplazit pryč. Na pomoc jí přijel zvířecí ochránce Karel Makoň z Plzně, které na...

Soud potrestal hocha za znásilnění dvanáctileté sestry, dívka porodila chlapce

Ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni potrestal chlapce z Karlovarska, který v patnácti letech znásilnil svoji dvanáctiletou sestru. Dívka otěhotněla a porodila zdravé dítě. Soud obžalovanému vyměřil podmínku,...

Neobvyklý nález na Plzeňsku. Muž našel v hlíně na zahradě lidské ostatky

ilustrační snímek

Majitel domu na Plzeňsku našel v neděli večer lidské ostatky v zemině na své zahradě. Oznámil to krajským policistům, kteří na místo vyjeli. Ti poté případ předali karlovarským kolegům, jelikož...

GIBS vyšetřuje hromadné znásilnění na Klatovsku, podezřelým je i policista

Generální inspekce bezpečnostních sborů (ilustrační foto)

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje případ hromadného znásilnění osmnáctileté dívky z minulého měsíce na Klatovsku. Jedním z podezřelých je policista.

„Ztracená“ nula snížila okradenému náhradu škody. Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek

Soud v Plzni se musí znovu zabývat náhradou škody pro muže, jemuž zloděj ukradl dodávku. Nárokoval jeden milion, získal jen 100 tisíc korun, a to kvůli tomu, že na státním zastupitelství při...

17. června 2026  10:26

Tělo bez hlavy a vnitřností. Obžalovaní z brutální vraždy bezdomovce necítí vinu

Tomáš Huleš a David Goroly (zleva) u Krajského soudu v Plzni (17. června 2026)

Soud v Plzni ve středu začal řešit děsivý případ vraždy bezdomovce, jehož znetvořené tělo bez hlavy tahali v lednu 2023 policejní potápěči z řeky Berounky na okraji Plzně. Státní zástupce poslal...

17. června 2026  6:20,  aktualizováno  9:31

Září v boxu i hokeji. Obojživelnice Jílková je hvězdou Grand Prix v Ústí, sní o olympiádě

Česká boxerka Viktorie Jílková, která je zároveň úspěšnou hokejistkou.

Je hokejovou vicemistryní světa a zároveň boxerskou mistryní Evropy v kategoriích juniorek, teď bude sportovní obojživelnice Viktorie Jílková nejsledovanější českou reprezentantkou na...

16. června 2026  19:41

Nelidské mučení vězně v ostrovské káznici. Jeden z dozorců dostal podmínku

U okresního soudu v Karlových Varech pokračoval o jednání s dozorci...

Na dva roky vězení s dvouletou zkušební lhůtou odsoudil Krajský soud v Plzni bývalého dozorce věznice v Ostrově Petra Kubíka. Provinil se tím, že proti ležícímu vězni použil elektrický paralyzér,...

16. června 2026  15:12

Zneužíval jedenáctiletou školačku, u soudu se omlouval a plakal. Dostal 6,5 roku

Devětatřicetiletý Luboš J. dostal u soudu v Plzni trest 6,5 roku za zneužívání...

Pípl jí mobil a v komunikační aplikaci si jedenáctiletá dívka z Chebska přečetla, jak ji kamarád miluje. Vyznání šperkoval emotikony srdíček a pusinek, pak jí kupoval dárečky. Psaní a scházení jim...

16. června 2026  13:27

Divoké kočky v Českém lese překvapily, využívají stejně velký prostor jako rysi

Kočka divoká.

Vědci pomocí obojků s vysílačkou sledují pohyb čtyř koček divokých v Českém lese v Plzeňském kraji. Chtějí zjistit, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření mohou přispět...

16. června 2026  12:59

Neobvyklý nález na Plzeňsku. Muž našel v hlíně na zahradě lidské ostatky

ilustrační snímek

Majitel domu na Plzeňsku našel v neděli večer lidské ostatky v zemině na své zahradě. Oznámil to krajským policistům, kteří na místo vyjeli. Ti poté případ předali karlovarským kolegům, jelikož...

15. června 2026  17:47

Naftovým autobusům v Plzni odzvonilo, nahradí je bateriové trolejbusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních...

Město Plzeň už nepočítá s velkými nákupy autobusů. Jejich linky začínají pomalu přebírat trolejbusy schopné jet část trasy na elektřinu z vlastních baterií.

15. června 2026  15:36

Jeřábek: K nové sezoně mám ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Loni se po devíti letech vrátil do mateřského klubu, s hokejovou Plzní to pak obránce Jakub Jeřábek dotáhl až ke skvělému druhému místu po základní části. A byť poté tým ve čtvrtfinále vypadl v...

15. června 2026  13:02

Hyský zahájil přípravu. Češi na MS? Jde o nastavení, pak JAR porazíme

Plzeňský trenér Martin Hyský během přípravy

V deset hodin dopoledne poprvé foukl do píšťalky a svolal si tým k sobě. V areálu v Luční ulici pak kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský rozdal první pokyny v angličtině a na úvodní cvičení ve...

15. června 2026  12:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

O studium pro budoucí záchranáře je velký zájem, mnozí ale nemají fyzičku

Ilustrační snímek

O nově otevřené bakalářské studium zdravotnický záchranář v Sokolově je vyšší zájem, než se očekávalo. Jenže téměř polovina z 59 uchazečů nesplnila fyzické testy. Potřebnou sílu a vytrvalost při...

15. června 2026  11:50

VIDEO: Policisté vytáhli řidiče z hořícího vraku, na záchranu měli jen sekundy

Klatovští policisté Petr Andrlík a Martin Morava (vlevo) zachránili řidiče z...

Záchranu života si připsali dva policisté z Klatov, kteří jako první přijeli k hořícímu převrácenému vozidlu. V něm byl zaklíněný řidič, který se sám nemohl dostat ven. Zatímco jeden z členů hlídky...

15. června 2026  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.