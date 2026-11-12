„Povinností každého soudce je hledat a prosazovat skutečně spravedlivé řešení,“ upozornil ÚS. „Tomuto požadavku napadené rozhodnutí krajského soudu nedostojí, byť se sluší zdůraznit, že krajským soudem provedený výklad podústavního práva je čistě formálně a striktně vzato správný,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové, který je v anonymizované formě dostupný na webu soudu.
Třem dívkám je nyní sedm až deset let. Jejich babička zemřela při vlakové nehodě. České dráhy jim na účet poslaly odškodné, jehož výši nález nekonkretizuje.
Matka peníze bez povolení soudu vybrala a utratila. Poté skončila v osobním bankrotu. Nárok dětí ale do insolvence nikdo včas nepřihlásil. Otec byl tehdy ve vězení a nikoho jiného, kdo by je zastupoval, neměly.
Když soud dívkám ustanovil opatrovníka, nemohl už nárok v insolvenci uplatnit, protože lhůta vypršela o tři měsíce dříve. Matka dostala za zpronevěru peněz z odškodného podmínku. Justice ale odmítla dívkám přiznat náhradu škody přímo v trestním řízení. Okresní soud Plzeň-město je odkázal na občanskoprávní řízení. Poukázal třeba i na to, že matka za zpronevěřené peníze kupovala i věci pro děti.
Krajský soud v odvolacím řízení odmítl argument, že matka z peněz platila dětem jídlo a bydlení. Její povinností bylo zajišťovat základní potřeby dětí z vlastních prostředků. Přesto ani krajský soud náhradu nepřiznal, a to kvůli tomu, že matka je v insolvenci, a proto trestní soud o náhradě rozhodovat nemůže.
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V ústavní stížnosti tak dívky poukazovaly na bezvýchodnou a nespravedlivou situaci. V trestním řízení peníze nedostaly kvůli insolvenci matky. V občanskoprávním řízení peníze vymáhat nemohou, protože to také zakazuje insolvenční zákon. V insolvenci ale peníze nedostanou, protože promeškaly lhůtu, kterou ale z objektivních důvodů stihnout nemohly – neměly opatrovníka.
Podle dnešního nálezu by měl krajský soud vzhledem k mimořádným okolnostem náhradu přiznat přímo v trestním řízení. Nárok sice ani poté nebude možné uplatnit v insolvenčním řízení matky, ale později poslouží jako exekuční titul. Děti tak mohou po skončení matčiny insolvence své peníze vymáhat přes exekutora, aniž by se musely znovu soudit.