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Prázdniny plní dětská oddělení, přibývá úrazů na elektrokoloběžkách

Jitka Kubíková Šrámková
  10:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

O 40 až 50 procent víc úrazů dětí během prázdnin hlásí Klatovská nemocnice. Více pacientů ošetřili také v Domažlické a Rokycanské nemocnici. Dohlížejte na své děti a nezapomínejte na používání ochranných pomůcek, jako jsou přilby a chrániče, vzkazují rodičům lékaři. Rapidně přibývá úrazů na elektrokoloběžkách. Více práce hlásí i záchranáři.

Aniž by se museli dívat do kalendáře, poznají snadno chirurgové a dětští lékaři v Klatovské nemocnici, že začaly letní prázdniny. Prakticky z týdne na týden se zvýší počet ošetření i hospitalizací dětských pacientů v souvislosti se sezonními úrazy. Podobně začaly i letošní prázdniny.

„Počet ošetřených dětí kvůli úrazům pravidelně hned na začátku července, tedy v prvním a druhém prázdninovém týdnu, vzroste oproti předprázdninovému období o 40 až 50 procent. Postupně se toto číslo trochu sníží a počet úrazů dětí je v červenci a srpnu oproti květnu a červnu vyšší v průměru zhruba ‚jen‘ o 30 procent. Letošek se vyvíjí podobně, i když přesné statistiky ještě nemáme,“ říká mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

„Ošetřujeme hlavně děti po pádu z kol, koloběžek a inline bruslí. Někdy při pádu u bazénů nebo pádu či skoku z větší výšky. A řezné rány nebo popáleniny ať už z táborových činností nebo prací, když děti pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech i letos ubývá úrazů z trampolín a pádů ze stromů, tam už totiž dnešní děti moc nelezou. Čeho ale rapidně přibývá jsou úrazy z koloběžek, myšleno elektrokoloběžek. Většinou se jedná o odřeniny, ale i zlomeniny a úrazy hlavy. Děti nejsou naučené nosit ani na elektrokoloběžkách helmy,“ říká primář chirurgického oddělení Klatovské nemocnice Zdeněk Bytel.

Většinu zranění ošetří klatovští chirurgové ambulantně. Jen malá část na dětském oddělení zůstává, hlavně na pozorování.

O prázdninách přibývá i bolestí břicha

„V těchto dnech jsme skoro plní. Máme tu zlomeniny, děti po vykloubení nebo pohmoždění kloubů. Máme tu na pozorování děti po úrazu hlavy, těch je skoro polovina, včetně otřesu mozku nebo jen povrchových poranění, a do třetice také děti s bolestmi břicha, protože i to je v letních měsících častý jev, i když nejde přímo o úraz,“ popisuje složení hospitalizovaných pacientů primář dětského oddělení Klatovské nemocnice Štěpán Kutílek.

Průměrná doba hospitalizace se pohybuje mezi třemi a čtyřmi dny, v závislosti na závažnosti poranění a rozsahu lékařské péče.

Také v Rokycanské a Domažlické nemocnici, kde jsou dětská oddělení, je patrný nárůst počtu úrazů dětí, ale není tak markantní jako v Klatovech. Dá se to zřejmě přičíst větší koncentrací lidí v oblasti Šumavy během prázdnin.

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Mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová uvedla, že během letních prázdnin každoročně zaznamenává nemocnice zvýšený počet dětských pacientů. „První týden prázdnin tvoří děti zhruba třetinu všech ošetřených pacientů na urgentním příjmu, což obnáší kolem 40 dětí. Nejčastější úrazy jsou odřeniny, řezné či tržné rány a zlomeniny. Rodičům lékaři doporučují, aby více dohlíželi na své děti a nezapomínali na používání ochranných pomůcek, jako jsou přilby a chrániče,“ uvedla Levorová.

Voda neodpouští, varuje záchranář

Zvýšení počtu úrazů u dětí o vyšší jednotky až desítky za první týden prázdnin hlásí mluvčí záchranářů Plzeňského kraje Martin Štěpán. „Patří sem úrazy u vody, kdy už záchranáři zaznamenali tonutí dětí nebo i úrazy po skoku do mělké vody. Už před prázdninami utonul na rybníku Bolevák v Plzni šestnáctiletý chlapec, záchranáři asistovali u případu tonutí nezletilé dívky, kterou zachránili svědci a následně ji záchranáři odvezli do zdravotnického zařízení,“ popsal Štěpán.

Lidé by se podle něj měli řídit heslem, že voda neodpouští. Základem je podle mluvčího nepřeceňovat síly, což bývá u dětí nejčastější důvod tonutí. „Je dobré neplavat sám, nekombinovat plavání s alkoholem,“ upozornil Štěpán.

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Úrazů po skocích do vody sice záchranáři neevidují moc, ale jeden už letos na kontě mají. Jedná se o úraz hlavy po skoku do mělké vody na Klatovsku, kdy teenager narazil hlavou do dna. „Případ ale naštěstí neměl fatální následky,“ říká mluvčí a záchranář v jedné osobě.

Pády na zem při sportech či při hře s následnými boulemi na hlavě či zlomeninami už záchranáři mají za sebou také, stejně jako úrazy na kolech.

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