Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Autor:
  15:46
Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když vyděšený muž utekl zpátky dovnitř, útočník zmizel. Jak se později ukázalo, v ruce držel kapslíkovou pistoli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Incident se odehrál v pondělí na jednom z plzeňských úřadů. Rozčílený muž vyšel z místnosti, kde probíhalo jednání s jeho bývalou přítelkyní. Čeho se jednání týkalo, policisté neuvedli.

Jakmile muž spatřil na chodbě současného přítele své expartnerky, bylo to jako rozbuška. Agresor začal muže slovně urážet a vyhrožovat mu.

Muž z Plzeňska vyhrožoval své ženě zabitím, došla si pro něj zásahovka

„Tím to však neskončilo. Když muž a žena opustili budovu úřadu, podezřelý muž vytáhl zbraň, natáhl závěr a namířil ji na muže, kterému vyhrožoval zabitím,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Ženin přítel okamžitě utekl zpátky na úřad a přivolal policisty. Útočník mezitím utekl.

„Na místo neprodleně dorazilo několik policejních hlídek i zásahová jednotka. Díky jejich rychlé reakci byl agresor do pár hodin zadržen a eskortován k dalším úkonům,“ popsala bleskurychlou akci Raindlová.

Student ZČU hrozil na lince pomoci, že někomu ublíží. Vypátrali ho na psychiatrii

Během zadržení u něj našli takzvanou kapslíkovou pistoli.

Muže nyní policisté podezírají z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. „Ve věci je konáno takzvané zkrácené přípravné řízení,“ uzavřel mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži až tři roky vězení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se...

20. srpna 2025  14:37

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

V okolí Srní pobíhají ještě dva vlci uprchlí z výběhu, potvrdily testy DNA

Na svobodě jsou ještě dva vlci, kteří zatím nezjištěným způsobem zřejmě na přelomu července a srpna utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Potvrdily to genetické testy ze vzorků...

19. srpna 2025  13:16

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

19. srpna 2025  11:46

Volně pobíhající pes pokousal ženu, policista agresivní zvíře zastřelil

U obce Raková na Rokycansku pokousal pes o víkendu ženu. Záchranáři ji se zraněními na rukou odvezli do nemocnice. Agresivního ovčáka musel policista zastřelit. Komu zvíře patřilo, policisté nyní...

19. srpna 2025  9:49

Zvířecí pozoruhodnost. Z malého vejce se vylíhl čtyřnásobně větší varan

Plzeňská zoo hlásí další chovatelský úspěch. Po čtyřech letech se tam vylíhla mláďata varana Mertensova. Nejpozoruhodnější je, že se do vejce dlouhého 6,5 centimetrů vměstnalo mládě, které i s ocasem...

18. srpna 2025  15:08

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

18. srpna 2025  14:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel...

18. srpna 2025  10:52

V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z...

18. srpna 2025  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.