Uprchlíky nechtěli poslat do tělocvičen, narychlo proto opravili byty

„Nejdříve jsme nevěděli, jestli to zvládneme a jak to zvládneme, dnes mám radost, že se to povedlo,“ popisuje Zdeněk Novák, starosta Domažlic, kam v první vlně přišlo na 65 uprchlíků.

Zpočátku jim ve městě poskytli nouzové přístřeší, dnes už ale uprchlíci bydlí v důstojných podmínkách. Dvě třetiny jsou ubytovány v domácnostech nebo u soukromníků, o třetinu se postaralo město.

„Měli jsme tu prázdný, k rekonstrukci připravený dům s pečovatelskou službou. Zapojili jsme tam elektřinu, zkontrolovali jsme přívod vody a topení. Za dva týdny bylo hotovo. Uprchlíky, kteří se nedostali z nouzového ubytování do privátní sféry, máme v tomto objektu s dvaceti bytovými jednotkami,“ popsal Novák. Ten prý zatím nemá žádné negativní reakce ani ze strany Ukrajinců, ani od veřejnosti.

Mnoho uprchlíků přišlo i do Dobřan. „Ve čtvrtek začala válka a v sobotu už jsme tu měli první Ukrajince. Teď je jich tu na 140, město se stará zhruba o padesátku,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka.

Po příchodu Ukrajinců měli jasno. „V rámci obce s rozšířenou působností jsme bojovali proti tomu, aby to dopadlo nouzovým ubytováním v tělocvičnách. I proto zatím nikdo z Ukrajinců nebydlí v nevyhovujících podmínkách,“ líčí.

V Dobřanech zastupitelé jednali hodně kreativně. Poskytli Ukrajincům vilu v Palackého ulici, která se bude bourat, protože na jejím místě má vzniknout školní družina. „Ukrajinci se tam byli podívat, líbilo se jim to, už jsou ubytovaní,“ popsal Sobotka.

Uprchlíkům půjčili na rok i byt v domě připraveném na rekonstrukci. „Jeden občan městu půjčil pro Ukrajince domek, kde jsme provedli opravu kanalizace, aby tam mohlo bydlet víc uprchlíků,“ řekl starosta. Městu půjčili na rok byt i další manželé. „Jasno máme i v tom, že kontejnery jim budovat nebudeme, protože jsou to lidi. Uvnitř to může být hezké, ale zvenku to vypadá jako provizorium,“ sdělil Sobotka.

Rychlá rekonstrukce obecních bytů

Hned jak začala uprchlická krize, zareagovali i v Kozolupech. „Snažili jsme se poskytnout důstojné bydlení. Provedli jsme proto rychlou rekonstrukci našich dvou obecních bytů. Obec to přišlo zhruba na 100 tisíc korun. Tyto náklady nám s největší pravděpodobností proplatí kraj,“ sdělila starostka a poslankyně Michaela Opltová.

Bydlení bylo obratem k dispozici i v Bělé nad Radbuzou. „Naše město vlastní poměrně velké množství bytů, proto jsme čtyřem rodinám z Ukrajiny mohli poskytnout střechu na hlavou,“ uvedl krajský radní a starosta Bělé Libor Picka.

Další byty by ve městě mohly vzniknout, protože ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhlašovat národní dotační program, díky kterému by se mohly na byty přebudovat obecní nevyužité objekty.

Uprchlíkům pomáhali i v Chanovicích. Druhý den po zahájení války se starosta Petr Klásek sešel s šéfem místního fotbalového klubu, tedy organizace, která vlastní ubytovnu. Výsledkem je, že Chanovice dnes patří v kraji mezi obce, kde žije na počet obyvatel nejvíce ukrajinských uprchlíků. V obci s více než sedmistovkou místních jich žije přes stovku.