Zemřel lékař Petr Hora, zakladatel Letecké záchranné služby Kryštof 7

„Ve středu 3. července odešel doyen letecké záchranné služby a české urgentní medicíny plk. MUDr. Petr Hora. Zemřel po těžké, několikaměsíční nemoci,“ napsal za záchrannou službu Vítězslav Sladký.

„Jsou chvíle, kdy i literátům dochází slova. Protože pro slzy nevidí na papír či monitor. Primář Petr Hora byl nejen mým dlouholetým kolegou, kamarádem, přítelem i nadřízeným, ale také pracovním a životním rádcem. Přirozenou osobností a studnicí moudrosti. Člověkem lidsky lidským. Jedním z těch, jehož autoritou nemusel nikdo jmenovat, on jí zkrátka byl,“ vyjádřil smutek nad hlubokou ztrátou Sladký.

„V osobnosti Petra Hory odešel vynikající anesteziolog, intenzivista, ale také chápavý, empatický a charismatický přítel, na kterého byl stoprocentní spoleh. Svůj profesní život spojil s urgentní medicínou,“ zavzpomínal na kolegu Sladký.

Petr Hora působil profesně od roku 1969 jako lékař OÚNZ Tachov mimo jiné v Nemocnici v Plané u Mariánských Lázní, kde v roce 1990 spoluzaložil Leteckou záchrannou službu Kryštof 7. Ta se následně přesunula na letiště v Líních u Plzně pod křídly Armády České republiky.

Dále sloužil jako lékař na výjezdové základně ZZS PK ve Stříbře a to v období od března 2007 do srpna roku 2016. V lednu 2008 se ujal pozice vedoucího lékaře zdravotnického operačního střediska ZZS PK, kde působil do 31. srpna 2009.

Se stomatoložkou Pavlou Horovou vychoval dceru a syna, oba znamenité lékaře.

Poslední rozloučení se uskuteční v neděli 21. července ve 14 hodin v kostele Všech svatých ve Stříbře. Rodina zesnulého prosí, aby smuteční hosté zvážili namísto květinových darů příspěvek na Hospic svatého Lazara, který se o Petra Horu v posledních měsících a týdnech života s nesmírnou péči staral.