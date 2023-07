Pobodaný výhrůžkám nejdřív nevěřil. Za útok na krajana dostal cizinec 11 let

„Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jedenácti let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a dostal také trest vyhoštění na dobu neurčitou. Obžalovanému byla rovněž uložena povinnost uhradit poškozené zdravotní pojišťovně částku ve výši 38 719 korun,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný podal na místě odvolání. Naopak státní zástupce se práva na odvolání vzdal.

Za pokus o vraždu hrozilo třiašedesátiletému Ivanu Huzovi 10 až 18 let vězení. Incident se odehrál loni 7. srpna kolem osmé hodiny večer na ubytovně v Železniční ulici v Plzni.

Huza se se svým krajanem Nucu M. znal už roky, dokonce na Ukrajině bydleli ve stejné vesnici. Když přišli do Čech, bydleli pár dnů i ve stejném pokoji v plzeňské ubytovně.

Podle spisu Huza napadl šestapadesátiletého Nucu M. v pokoji poté, co ho Nuca napomenul, aby byl potichu, protože se po vypití alkoholu hlučně bavil s ostatními muži z ubytovny.

Nejprve vězení, pak vyhoštění na dobu neurčitou

Podle spisu obžalovaný zaútočil se slovy „já tě teď zaříznu“. Vytáhl kuchyňský nůž o délce čepele 15 centimetrů. Nejprve poškozeného škrábl do ruky, poté ho nejméně pětkrát bodl do trupu a nejméně jeden výpad směřoval do oblasti hlavy.

„Poškozený se před obžalovaným snažil uprchnout po chodbě až před vchodové dveře domu. Tam ho ale Huza doběhl a chtěl pokračovat v útoku. Zabránil mu v tom svědek, který si doběhl pro airsoftovou maketu střelné zbraně a namířil s ní na útočníka,“ uvedl státní zástupce Pavel Raček.

Zraněného muže převezla sanitka do nemocnice, kde mu lékaři ihned operovali dutinu břišní. Po pětidenní hospitalizaci byl propuštěn domů, kde ještě zhruba šest týdnů musel dodržovat klidový režim.

„Utrpěl těžká a vážná zranění a v případě neposkytnutí odborné lékařské pomoci by to mohlo poškozeného ohrozit na životě,“ pokračoval Raček.

Obžalovaný se cítí nevinen. „Celá věc je vedena proti mě, všechno je zfalšované,“ tvrdil muž z Ukrajiny, kterého z vazby do soudní síně přivedla eskorta.

Ten den údajně vypil dvě plechovky piva a popíjel silnou pálenku. V době činu měl 2,5 promile alkoholu, popíjel i pobodaný muž. Při příjmu do nemocnice mu naměřili 3,4 promile.

Celý incident se ale prý stal jinak, než stojí v obžalobě. „Nucu M. ke mě přišel zezadu a nějakým železem mě udeřil do hlavy a za ruku táhl na chodbu. Tam mě začal bít a dal mi nůž ke krku. Chtěl jsem ho odstrčit, ale říznul mě. Pak mi vzal peníze a udeřil do ucha. V ten okamžik jsem oběma rukama chytil nůž a ohnul ho. Křičel jsem, aby mi někdo pomohl, že mě chce zabít,“ popisoval Huza.

Zraněný muž u soudu vyprávěl, že prvním výhrůžkám obžalovaného nevěřil. „Když řekl, že mě zabije, myslel jsem, že je to žert. Ale napadl mě velkým nožem, který mu daroval Moldavec, co je teď ve vězení. Já před ním couval, on mě bodal do hrudníku. Dvakrát mě bodl do břicha, pak upadl na schodech. Já ho přeskočil a utíkal dolů,“ vypověděl pobodaný muž.

