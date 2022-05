Uprchlíci z Ukrajiny lidem ve Zbůchu nevadí, jejich sociální dávky už ano

Veřejné prostranství mezi rybníčkem, vietnamským obchodem a autobusovou zastávkou v obci Zbůch je ve čtvrtek po třetí hodině klidné, před prodejnou stojí u motorky pár teenagerů, na lavičce u rybníčku sedí senior, na nedalekém dětském hřišti je jedna maminka s dítětem.

Nic nenasvědčuje tomu, že v obci je v přepočtu na obyvatele druhý nejvyšší počet uprchlíků ze všech obcí a měst v Plzeňském kraji. Ze statistiky ministerstva vnitra vyplývá, že do obce s 2 570 lidmi se přistěhovalo 385 Ukrajinců.

Důvodem je velký počet míst na ubytovnách, které zde vznikly z budov po bývalých dolech. Nastěhovaly se do nich hlavně Ukrajinky s dětmi.

„Mám problém s tím, že všichni Ukrajinci bez rozdílu dostanou sociální příspěvek pět tisíc korun. Mně příspěvek na bydlení nepřiznali, přitom mám nízký důchod. Ale Ukrajinci mají hned nárok na všechno,“ podivuje se senior Josef Sýkorovský, který bydlí v zařízení Barbora.

Pobývá v horní části, kde je ubytovna, v dolní části je domov pro seniory. Do zařízení přišel ze Stříbra před týdnem. Na patře je s několika ukrajinskými maminkami a dětmi. „Dnes se mě ptaly na odjezd autobusu. Řekl jsem jim, řekněte to česky, já vám nerozumím. Měly by se naučit česky,“ má jasno Sýkorovský sedící na lavičce u rybníčku.

Kolem spěchá i místní Věra Vávrová. Ta prý žádný problém s Ukrajinci nemá. „Když nedělají žádné problémy, nemám proč to řešit,“ říká žena středních let.

Urostlý muž ve věku kolem 30 let v černém tričku nastupuje před vietnamským obchodem do auta. Na otázku, jak chápe obavy některých místních, že Ukrajinci mají automaticky nárok na sociální dávky, odpověděl, že nechce být zlý, ale ve Zbůchu ví o skupině starousedlíků, kteří nejsou moc tolerantní.

Měli by se naučit mluvit česky

„Ať tedy také žijí na sociálních dávkách, kdo jim brání? Ale určitě by se jim to moc nelíbilo a zjistili by záhy, že je lepší chodit do práce,“ vzkazuje jim muž, který ve Zbůchu žije celý život.

Přítomnost Ukrajinců v něm žádné vášně nevzbuzuje. „Kdybych utíkal před válkou, také bych byl rád, kdyby se o mě někdo v cizí zemi postaral,“ říká muž. Ve firmě, kde pracuje, jsou prý také Ukrajinci a žádné problémy s nimi nejsou. „Kolem našeho domu teď chodí víc lidí. To je jediná změna v souvislosti s Ukrajinci, kterou jsem zaznamenal,“ popsal.

V domě s výhledem na rybníček bydlí i Karel Sýkora Skupa, jehož dědeček byl zakladatelem Divadla Spejbla a Hurvínka Josef Skupa a maminka byla herečka, která hrála chůvu ve filmu Pyšná princezna.

„Támhle sedí pán, který pracoval a má přitom důchod osm tisíc korun. Je slušný, ale nemá nárok na žádnou dávku,“ ukazuje směrem k Sýkorovskému. Zpočátku prý měl s Ukrajinci kvůli válce soucit a byl přesvědčený, že pomáhat se musí. Pak ale porovnal svoji situaci se situací Ukrajinců a začal se na vše dívat jinak.

„Už čtyři roky jsem měl být v důchodu, ale kvůli tomu, že za mě zaměstnavatel neplatil sociální pojištění, docházím každý měsíc na úřad práce pro 3 800 korun. Ale když si Ukrajinka vedle u přepážky vybere pět tisíc korun a hned poté si u Vietnamce nechá udělat nehty, připadá mi to zvláštní,“ uvádí senior, který je, jak říká, signatářem Charty 77.

U rybníčka popíjejí pravidelně alkohol

Poukazuje i na to, že u rybníčka ve Zbůchu popíjejí Ukrajinky pravidelně alkohol. „Za chvíli přijdou. Chodí jich sem pravidelně pět, šest,“ říká Sýkora Skupa, který jako by svému slavnému předkovi z oka vypadl.

Místostarostka Zbůchu Jana Zajptová už prý kvůli velkému náporu uprchlíků, na který obec není stavěná, psala do Senátu, Poslanecké sněmovny i na Plzeňský kraj a také nadřízené obci s rozšířenou působností, kterou jsou Nýřany.

Důvodem je, že pro Ukrajince nebudou místa ve škole, ani ve školce. „Za poslední dva týdny nám sem přibylo 40 školou povinných dětí a přicházejí další. Škola už je ale plná,“ líčí Zajptová.

Ještě horší situace je prý v mateřské škole, kam se nevejdou ani místní, proto už vedení obce zřizuje dětskou skupinu. „Kvůli tomu předěláváme obecní byt, který byl před rekonstrukcí. Pro maminky na mateřské, které chtějí, aby se děti začleňovaly, zřídíme dětský klub, který bude fungovat dopoledne. Vyčlenili jsme pro něj bývalou hospodu,“ popsala místostarostka.

Vedoucí odboru školství Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková uvedla, že když obce nebudou mít kapacity, bude to řešit Plzeňský kraj, který bude muset vymyslet náhradní řešení.

Stěžejní teď podle ní budou výsledky zápisů ukrajinských dětí do škol a školek, které začnou v kraji v příštích dnech. „Ukrajinští školáci buď budou dojíždět do jiných blízkých obcí, nebo se budou hledat přímo v obci náhradní prostory,“ dodala Havlíčková.