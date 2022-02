Při doučování trestal školačku výpraskem na holou, dohodl se na podmínce

Senát Okresního soudu Plzeň-město potrestal pětapadesátiletého dnes už bývalého pedagoga podmíněným trestem v délce dvou let a osmi měsíců, zkušební dobu mu stanovili na 3,5 roku.

Kromě zákazu jakékoli činnosti ve vztahu k dívkám do dovršení plnoletosti mu soudci nařídili ambulantní sexuologické léčení, při kterém už nebude v péči jednoho sexuologa, ale forenzního týmu specialistů z několika oborů v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.

„Ambulantní léčení v psychiatrické nemocnici není doživotní, do budoucna není vyloučena změna způsobu,“ vysvětlil předseda senátu.

Rozsudek je pravomocný, odsouzený i státní zástupce jej v soudní síni přijali.

Muž s vysokoškolským vzděláním byl odsouzen za pohlavní zneužití. Podle spisu se trestáním uspokojoval.

“Stalo se. Je to chyba,“ uvedl k případu pedagog. Hrozil mu až desetiletý trest. Činu se navíc dopustil v pozici člověka, který měl být pro školačku autoritou, navíc v době, kdy ji měl svěřenou do péče.

Za násilí na dětech odsouzen už potřetí

Za sexuální násilí na dětech byl přitom muž odsouzený nyní už potřetí. V 90. letech dostal trest za sexuální činy, kterých se měl dopustit jako trenér. Na začátku nového tisíciletí se řešily skutky spáchané v době, kdy měl modelingovou agenturu.

Tentokrát bude pykat za činy spáchané v průběhu dubna a května předloňského roku.

Když při testech v soukromém doučování udělala školačka chybu, poprvé dostala přes holý zadek rukou. Později bylo prvních deset ran vrbovým proutkem, druhá polovina trestu pak zase dlaní.

Pseudopedagogický sadismus U některých mužů a žen zaměstnaných v povoláních, v nichž se pečuje o děti a dospívající, např. ve školství se můžeme setkat s tzv. pseudopedagogickým sadismem, který je zaměřen zejména na děti a dospívající.

Pseudopedagogický sadista či sadistka vyžaduje od svých svěřenců maximální ukázněnost, disciplinu a absolutní poslušnost.

Jeho extrémně dominantní mocenské chování a šikanování může dětem a dospívajícím působit značné utrpení.

Pseudopedagogický sadista či sadistka mají zvláštní potěšení z nadvlády a komandování dětí a dospívajících a někdy i svých partnerů a partnerek.

Znalkyně Pavla Bittnerová řekla, že se u muže projevily kombinace dvou deviací - pedofilie s orientací na dozrávající dívky a pseudopedagogický sadismus.

„To je doživotní a neměnné. Po předchozí sexuologické léčbě byly jeho ovládací schopnosti posíleny. Mohl se ovládnout, kdyby chtěl. I když trpí deviací, za své jednání je odpovědný. Deviaci nelze nijak změnit, lze jen psychoterapeuticky a farmakologicky zasáhnout,“ vysvětlila znalkyně.

Protože pedagog už v minulosti strávil po rozhodnutí soudu půl roku v ústavu, kde podstupoval sexuologické léčení, podle znalkyně u něj nemá další pobyt v ústavu význam.

„Všechna doporučení už slyšel, ví, čím se má řídit. Že to nerespektuje, je na něm. Ambulantní léčba by u něj měla být dlouhodobá až doživotní, ne ukončovaná po roce, roce a půl,“ vysvětlila soudní znalkyně.

Upozornila, že s přibývajícím věkem člověka, jak mu klesá rozumová kontrola, se chování takových lidí může ještě zhoršovat. Pouze ambulantní sexuální léčbu doporučil i sexuolog, ke kterému pedagog dlouhodobě chodí.

Měl sám zájem se sebou něco dělat

„Poprvé přišel v roce 2002, to byl v péči psychiatričky. Už tehdy byl vyšetřovaný pro sexuálně motivovaný čin. Pak po skončení ústavní léčby chodil dál na ambulantní sexuologické léčení. Ta probíhala řádně, v roce 2005 ji soud ukončil,“ uvedl sexuolog.

Uvedl, že znovu za ním přišel pedagog před rokem, sám a dobrovolně. Od té doby jej navštěvuje každé dva měsíce.

„Probírali jsme vše, i současné trestní řízení a jeho sexuálně motivované jednání. Sám měl zájem se sebou něco dělat. Poznal jsem za tu dobu, že má dobrý náhled na svůj problém. Pozitivní je, že mezi skončením jednoho případu a dalším uplynulo 16 let. To často nevidíme, obvykle se lidé dopouštějí sexuálně deviantního jednání dříve,“ uvedl sexuolog.

I když v původním návrhu dohody o vině a trestu měl mít pedagog zákaz práce s dětmi do 18 let na osm let, po výslechu znalců soudci dospěli k závěru, že je na místě maximální možná délka zákazu, tedy 10 let.

„Obžalovaný vnímá, že pokud soud dospěl k závěru, že je na místě zákaz na 10 let, podřídí se mu,“ uvedl advokát obžalovaného Robert Bochníček.