Soud v Klatovech se znovu zabýval kauzou dnes již bývalého tělocvikáře ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po školačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na oplátku posílal snímky svého ztopořeného penisu. V pondělí mu, stejně jako loňském roce, soud vyměřil dvouleté vězení a desetiletý zákaz pracovat s dětmi. Kauza ale ještě není u konce, dnešní rozsudek není pravomocný.
Okresní soud v Klatovech loni v dubnu dnes již bývalého jednatřicetiletého učitele Miroslava K. potrestal dvouletým vězením. Uznal ho vinným z pohlavního zneužití, ohrožení výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie a šíření pornografie.

Součástí rozsudku bylo i to, že nesmí po dobu deseti let pracovat s dětmi v rámci školních a mimoškolních aktivit. Krajský soud v Plzni následně rozsudek zrušil a vrátil zpět okresnímu soudu k doplnění důkazů a k novému projednání.

Okresní soud dnes znovu rozhodl a to zcela shodně jako v loňském roce. To znamená, dva roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou a zákaz práce s dětmi po dobu deseti let. Dále musí dvěma poškozeným dívkám zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 50 a 20 tisíc korun. Dnešní rozsudek ale není pravomocný, obhájci se ihned odvolali, žalobkyně si ponechala lhůtu.

Bývalý učitel, který se dnes živí v Německu jako dělník, všechna obvinění od počátku popírá, dívkám se neomluvil. Naopak je nařkl ze lži. Před soudem odmítl vypovídat. Hrozily mu dva roky až deset let.

Vypovídat v hlavním líčení odmítla i děvčata, kterých se kauza týká. Dívky nechtěly dotyčnému muži ublížit. Soud jedné z nich uložil za pohrdání soudem pořádkovou pokutu. Dnes obě dívky jako svědkyně dopravila k soudu policie.

„Od poškozených dívek a dalších svědků je zřejmé, že se jednání dopustil, dívky k němu měly důvěru jako ke školskému pracovníkovi, žádal od nich intimní fotografie, sám jim je také posílal. Další dívky původní výpovědi popřely, aby mu pomohly. Některé svědkyně ztratily paměť, vyhýbaly se výpovědi před soudem. Jsou z toho patrné vazby v obci, kde se všichni znají a kde matka obžalovaného má jako ředitelka školy velký vliv, nechtějí si přidělávat problémy,“ uvedla již dříve žalobkyně Katarina Peková a dnes na stejný problém upozornila znovu.

Pro bývalého učitele navrhovala dvouletý nepodmíněný trest. Podle ní šlo o dlouhodobé páchání na více dívkách, muž neprojevil žádnou lítost a jednání se dopustil jako pedagogický pracovník.

Dva obhájci souzeného naopak navrhovali zproštění obžaloby. Podle nich se skutky jejich klientovi neprokázaly.

Podle obžaloby tělocvikář v roce 2022 požadoval po žačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na oplátku posílal fotky svého ztopořeného penisu i videa, kde masturbuje.

„Jako pedagogický pracovník poté, co již delší dobu udržoval kontakt přes sociální síť se svou nezletilou žákyní, využívaje svého vlivu vyplývajícího z jeho postavení, požádal poškozenou o zaslání intimní fotografie. Poté, co mu zaslala fotografii ve spodním prádle, chtěl zaslat další intimní fotografie včetně snímků jejího nahého přirození, které mu nezletilá zasílala,“ popsala případ státní zástupkyně.

Další dívce osahával v kabinetu nahá prsa. Fotografie svého obnaženého přirození poslal i dalším dvěma žákyním školy ve věku 14 a 15 let a žádal po nich totéž. Dívky si učitele na sociálních sítích zablokovaly. Z další nezletilé školačky již intimní snímek vymámil, ale pak už si ho také zablokovala.

V jednom případě, kdy měl nezletilé dívce posílat snímky svého obnaženého penisu, se vina neprokázala.

