„Na základě odvolání poškozených a obžalovaného se ruší rozsudek Okresního soudu v Klatovech ve výroku o trestu a výroku o náhradě nemajetkové újmy a znovu se rozhoduje tak, že se obžalovaný odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání pěti let za současného vyslovení dohledu nad obžalovaným,“ popsal čtvrteční pravomocný rozsudek mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
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Dále nesmí bývalý jednatřicetiletý tělocvikář deset let pracovat s dětmi a mládeží v rámci školních a mimoškolních aktivit. „Obžalovaný je rovněž povinen uhradit první poškozené na náhradě nemajetkové újmy částku 50 tisíc korun s úrokem z prodlení a druhé poškozené částku 20 tisíc korun s úrokem z prodlení,“ dodal Štverák.
Okresní soud v Klatovech se případem zabýval dvakrát a učitele Miroslava K. za pohlavní zneužití, ohrožení výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie a šíření pornografie potrestal dvouletým vězením. Obhájci se proti tomu pokaždé odvolali.
Bývalý učitel, který se dnes živí v Německu jako dělník, všechna obvinění od počátku popírá, dívkám se neomluvil. Naopak je nařkl ze lži. Před soudem odmítl vypovídat. Hrozily mu dva roky až deset let.
Vypovídat v hlavním líčení odmítla i děvčata, kterých se věc týká. Dívky nechtěly dotyčnému muži ublížit. Soud jedné z nich uložil za pohrdání soudem pořádkovou pokutu.
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Se žačkami si vyměňoval nahé fotky, další osahával. Soud učiteli opět vyměřil vězení
„Od poškozených dívek a dalších svědků je zřejmé, že se jednání dopustil. Dívky k němu měly důvěru jako ke školskému pracovníkovi, žádal od nich intimní fotografie, sám jim je také posílal. Další dívky původní výpovědi popřely, aby mu pomohly. Některé svědkyně ztratily paměť, vyhýbaly se výpovědi před soudem. Jsou z toho patrné vazby v obci, kde se všichni znají a kde matka obžalovaného má jako ředitelka školy velký vliv, nechtějí si přidělávat problémy,“ uvedla již dříve žalobkyně Katarina Peková.
Podle obžaloby tělocvikář v roce 2022 požadoval po žačkách, aby mu posílaly intimní fotografie. On jim na oplátku posílal fotky svého ztopořeného penisu i videa, kde masturbuje.
Další dívce osahával v kabinetu nahá prsa. Fotografie svého obnaženého přirození poslal i dalším dvěma žákyním školy ve věku 14 a 15 let a žádal po nich totéž. Dívky si učitele na sociálních sítích zablokovaly. Z další nezletilé školačky již intimní snímek vymámil, ale pak už si ho také zablokovala.
V jednom případě, kdy měl nezletilé dívce posílat snímky svého obnaženého penisu, se vina neprokázala.