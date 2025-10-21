U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého

Kriminalisté v Plzni řeší od úterý násilný trestný čin. U jedné z místních ubytoven bylo nalezeno tělo mrtvého muže. V této souvislosti policie zadržela podezřelého muže.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

„V úterý dopoledne jsme přijali oznámení o tom, že byl u jedné z plzeňských ubytoven nalezen mrtvý muž. Po našich prvotních úkonech na místě a po prohlídce těla vyšlo najevo, že muž zemřel násilnou smrtí,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Případ si převzali krajští kriminalisté. „Krátce po poledni se nám podařilo zadržet muže, který je podezřelý z tohoto protiprávního jednání. Nyní s ním provádí kriminalisté potřebné procesní úkony,“ pokračuje mluvčí.

Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. „Další informace zveřejníme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné,“ uzavřela Burešová.

V tuto chvíli tedy není jasné, kdo a jak zemřel a kde přesně k vraždě došlo.

U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého

21. října 2025  15:04

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
