Chtěl jsem své kolo, řekl soudu napadený. Na ubytovně dostal nožem do ledvin

Na pomoc krvácejícímu Michaelu T. vyjížděli záchranáři před půlnocí 1. února na ulici nedaleko jedné z ubytoven v Karlových Varech. Muž jel podle svých slov na ubytovnu pro své kolo. Tvrdí, že mu ho někdo ukradl.

„Víc lidí mi řeklo, že na něm jezdil Milan Bajger. Jelo nás za ním víc. Řekl jsem, že to nehodlám řešit, ale chci kolo vrátit. On mi řekl, že žádný nemá, ale sežene jiný. Strčil jsem do něj. Myslel jsem si, že mi to pomůže. On vzal nůž ze stolu a řekl: Pojď! Nenapadlo mě, že mě pobodá. V pokoji na ubytovně jsem byl tak 20 vteřin. Bodnutí jsem necítil. Až po pár vteřinách, když jsem si sáhl na záda, měl jsem ruku celou od krve. Šel jsem z ubytovny pryč. Přišel jsem k autu, měl jsem strašnou žízeň. Začalo se mi dělat blbě. Známý zastavil strážníky, kteří jeli kolem. Ti mě podpírali a zavolali záchranku,“ líčil u soudu zraněný Michael T., kterému bodnutí poranilo několik svalů, a především zasáhlo ledvinu.

„Se zraněním musel být ošetřen a hospitalizován. Nemocnici opustil následujícího dne, podepsal reverz,“ uvedl státní zástupce ke zraněnému.

Už týden po bodnutí nastoupil Michael T. do věznice k výkonu trestu, na svobodu by se měl vrátit v červnu 2024.

Bajgera obžaloval státní zástupce z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle obžaloby mu přitěžuje, že soka bodl pouhé tři roky po návratu z vězení, kde si odpykal pět let také za těžké ublížení na zdraví.

I když Bajger před soudem odmítl vypovídat, na policii se po zadržení přiznal. Tvrdil, že na něj poškozený ještě s jedním mužem „vlítli na ubytovnu“, podle něj kvůli penězům.

„Bydlím na ubytovně, pracuji na stavbě, každý pátek dostávám šest tisíc korun. Byla moje chyba, že jsem se tím chlubil před mužem, který chodí pro výpalné. Hledal záminku, jak se dostat ke mně na pokoj na ubytovně. Vzal si s sebou Michaela T. O tom se říká, že je psychopat, že je mu jedno, že mlátí lidi. Michael T. tam byl jako ochranka,“ vysvětloval souzený muž při výslechu na policii.

Nůž jsem měl na ochranu, bál jsem se, tvrdí

Obžalovaný tvrdí, že žádné kolo neukradl. „To mi nabídl táta Michaela T., který nedávno přišel z basy, abych ho prodal. Že se pak rozdělíme,“ argumentoval v únoru obžalovaný muž při výslechu. Řekl, že kolo bylo u správce ubytovny.

K bodnutí uvedl, že nůž měl na svoji obranu. Myslel si, že nezvaní návštěvníci jsou ozbrojení. Po noži podle svých slov sáhl, když jej Michael T. udeřil do hrudníku a on spadl na zem.

„Nůž jsem měl na stolku, mazal jsem si s ním předtím máslo na chleba. Křičel jsem na ně, ať vypadnou. Museli vidět, že mám nůž. Michael T. řekl, že strach nemá. Vykročil ke mně. Já ale měl strach. Udeřil jsem ho rukou. Vyběhli z ubytovny. Ani jsem si neuvědomil, že jsem ho zranil,“ prohlásil souzený.

Znalci u obžalovaného Bajgera zjistili snížený práh pro uvolnění agrese, disociální poruchu osobnosti. Protože se nepoučil z dosavadního pobytu ve vězení, je podle nich vysoce rizikový pro své okolí. Navíc úrovní myšlení je podle znalkyně na úrovni 11letého dítěte. Jeho motivací je osobní zisk, vyhnutí se trestu, agresi vnímá jako legitimní pro své prosazení. “Chybí mu pocity viny,“ konstatovala psycholožka.

Soud pokračuje výslechy svědků.