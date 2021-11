Batole mělo zlámané kosti na hlavě a žebra, před soudem stojí otčím

V případě prokázání viny hrozí jednadvacetiletému muži až 12 let vězení.



„Cítím se nevinen,“ prohlásil u soudu obžalovaný z násilí, které měl spáchat v říjnu 2019 v malé obci na Domažlicku.

Otčím tvrdí, že chlapce má rád a bere ho jako vlastního. Podle něj zranění vznikla v době, kdy chlapce nechali na hlídání babičce a s tehdejší přítelkyní, nyní už manželkou, jeli vyzvednout do banky rodičovskou dávku.

„Babička doma říkala, že dvakrát spadl z postele. Ať nevolám sanitku, aby z toho ještě něco nebylo,“ tvrdí souzený muž, který prý kromě stálé práce chodí i na brigády, aby vydělal co nejvíc peněz.

„S přítelkyní jsme uvažovali, že potají zavoláme tchánovi. Přijel švagr a malého odvezli. Byli zděšení. Asi po hodině volal tchán, že se mu malý nelíbí, ty jeho mikrospánky, že s ním půjdou na pohotovost. Malý skončil v nemocnici ve Stodě. Řekl jsem tam, že spadl z postele. Bál jsem se, že když to řeknu na plnou hubu na babičku, že by z toho něco měla. Tak jsem to radši nechal na sobě,“ vyprávěl muž.

O tom, že dítě spadlo z postele, když ho hlídala babička, mluví i manželka obžalovaného.

„Babička ho tehdy hlídala poprvé. Když jsme přijeli, řekla, že dvakrát spadl z postele. Byl nepřebalený, špinavý. Přebalila jsem ho a žádného zranění jsem si nevšimla,“ řekla dnes u soudu matka dítěte, která si zlomená žebra nedokáže nijak vysvětlit.

Druhý den jela opět s manželem do Plzně vyzvednout peníze, protože den předtím byla banka už zavřená.



„Babička zase hlídala. Když jsme přijeli domů, malý už spal. Večer jsem na něm nic neviděla, ale další den měl syn monokla. Volala jsem manželovi do práce, aby koupil náplasti, abych mu oko zalepila a neškrábal si ho, a obvazy,“ vzpomínala žena. Dítě prý si nechtělo hrát, ale jen pořád spát.

„Manžel přijel z práce a vynadal babičce. Volala jsem tatínkovi, přijela jeho tehdejší přítelkyně a strejda. Nevlastní teta mi vynadala, když viděla malého, jak vypadá. Tetám se nelíbil, tak šly s malým na pohotovost,“ popisovala u soudu matka batolete.

„Já mám lepšího pamatováka,“ vysvětlil muž rozpory

Když soudce upozornil na rozpory ve výpovědích obžalovaného muže i matky dítěte, muž na to odpověděl: „Já mám lepšího pamatováka.“

Podle spisu zranění nemohla vzniknout jen pádem z postele. Podle státní zástupkyně se vše muselo odehrát jinak.

„V pokoji domu, který tehdy užíval s matkou dítěte a jejím nezletilým synem, v noci ze 16. na 17. října 2019 z blíže nezjištěných důvodů za použití vysloveně hrubého a tupého násilí a navíc opakovaně zacházel s tělem nezletilého nevlastního syna tak, že mu způsobil krevní výron kolem levého oka, několik centimetrů dlouhou zlomeninu temenní kosti vlevo, krátkou vpáčenou zlomeninu temenní kosti vpravo, čerstvý výron pod plenou mozkovou i sériové zlomeniny 5. až 7. žebra,“ popsala státní zástupkyně.

Ke zraněním podle ní pravděpodobně došlo hozením dítěte, které narazilo hlavičkou do kovového zakončení postele. Zlomená žebra a jedna z kostí lebky mohla vzniknout po nárazu dětského tělíčka na zeď,“ dodala žalobkyně.

Soud pokračuje výslechy znalců a svědků.