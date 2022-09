Gang skupoval nemocná a zbídačená štěňata, pak je draze prodával

Na otřesný případ upozornila policisty z Berouna letos v březnu jedna z žen, která si přes internetový portál koupila štěně. Křížence si převzala v Plzni a zaplatila za něj 10 tisíc korun.

Z pejska se ale dlouho neradovala. „Po několika dnech přes veškerou péči veterináře muselo štěně podstoupit eutanázii kvůli špatnému zdravotnímu stavu,“ sdělila k případu policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Postupně přicházela další podobná oznámení z různých míst republiky a kriminalisté začali případ vyšetřovat. Po čase se podařilo zmapovat organizovanou skupinu lidí, která na různých místech Plzeňského kraje, ale i v Berouně či Praze a zejména na Slovensku sháněla štěňata různých ras i kříženců.

„Členové této skupiny odebírali zvířata ve věku nižším než 50 dnů po narození, což je podle zákona na ochranu zvířat proti týrání minimální doba stanovená k odběru štěňat. Štěňata odebírali z chovů i přesto, že věděli či byli minimálně srozuměni s tím, že životní a hygienické podmínky chovu nejsou vyhovující, neboť štěňata byla již v době odběru celkově zanedbaná, ve špatné krmné kondici, bez řádného očkování a odčervení,“ upozornila mluvčí s tím, že už tato štěňata měla zdravotní problémy.

Pachatelé jim ale nezajistili veterinární a chovatelskou péči, místo toho je pouze nabízeli k prodeji. V inzerátech si vymýšleli informace o jejich rase, původu, stáří, provedeném očkování a zdravotním stavu. Aby upoutali zájemce, v některých případech doplnili inzeráty fotografiemi jiných štěňat. Před samotným prodejem pak štěňata zušlechťovali koupelemi, krmením či česáním.

Podle kriminalistů prodali nejméně 34 štěňat rasy havanský psík, pomeranian, trpasličí pinč, zlatý retrívr, jorkšír, labrador, border kolie, stafordšírský bulteriér, francouzský buldok a jezevčík.

Důvěřiví pejskaři za ně zaplatili několikanásobně vyšší částky, než byla jejich pořizovací hodnota, sumy neodpovídaly reálné hodnotě zvířat. Pachatelé inkasovali jen v hotovosti, přišli si tak na nejméně 355 tisíc korun.

Nechali je uhynout v kontejneru

Zvířata, která se jim nepodařilo obratem prodat, přechovávali v nevyhovujících životních a hygienických podmínkách.

„To vedlo k prohlubování již tak špatného zdravotního stavu zvířat a následkem nákazy parvovirózou uhynulo či muselo být utraceno nejméně 18 štěňat,“ popsala Brožová.

Některá štěňata, která na tom byla zdravotně špatně, pachatelé pohodili v trávě nebo je dali do kontejneru. „Učinili tak úmyslně a s vědomím toho, že tito psi jsou nemocní a že za značného utrpení uhynou,“ doplnila Brožová.

Uvedla, že organizovaná skupina čítá celkem devět lidí - pět mužů ve věku 46 let, 31 let, 22 let, 24 let a 49 let, a čtyři ženy ve věku 49 let, 24 let, 21 let a 22 let.

Všichni jsou obvinění ze zločinu chov zvířat v nevhodných podmínkách a z přečinu neoprávněného podnikání. Tři muže navíc policie stíhá kvůli týrání zvířat.

Kriminalisté spolu se spisem doručili státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soudce shledal důvody vazby, avšak ta byla nahrazena zárukou a písemných slibem obviněných, že povedou řádný život a nedopustí se žádné trestné činnosti. Obvinění byli tedy propuštěni na svobodu. Hrozí jim vězení na pět až deset let.