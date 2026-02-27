Štěně bylo apatické, museli jsme ho uspat. Poškození líčí byznys s nemocnými psy

Jednou z podvedených byla Tereza, která chtěla před Vánoci 2021 fenku domů k pejskovi. Zavolala na číslo u inzerátu na webu. S ženou, která zvedla telefon, se domluvily, že si pro štěně přijede do Dobřan. „Cestou jsem paní volala. Říkala, že nebude doma, ale vše vyřídí její bratr. Přijeli jsme k domu. Čekali jsme. Po chvíli vyšel zpoza rohu paneláku pán,“ popisovala u soudu mladá žena.
Odebrala mu krev, dala léky. Druhý den volala, že se podezření potvrdilo. Říkala, že za svoji praxi se jí podařilo zachránit pejska s takovým onemocněním jen jednou.