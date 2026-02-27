Štěně bylo apatické, museli jsme ho uspat. Poškození líčí byznys s nemocnými psy

Kapuce, roušky, nebo desky před obličejem. Devět lidí souzených pro podvody při prodeji zvířat ukrývalo při příchodu do soudní síně své tváře. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Petr Ježek
  14:47
Příběhy plné slz, zoufalství a emocí se nyní odehrávají u Krajského soudu v Plzni. Napálení lidé popisují, jak na ně z inzerátů koukala krásná štěňátka, ale ve skutečnosti podle obžaloby platili za pejsky předčasně odebrané matkám, vážně nemocné a zřejmě pocházející z množíren. Devět obviněných z Plzeňska, které pojí rodinné vazby, odmítlo před soudem vypovídat.

Jednou z podvedených byla Tereza, která chtěla před Vánoci 2021 fenku domů k pejskovi. Zavolala na číslo u inzerátu na webu. S ženou, která zvedla telefon, se domluvily, že si pro štěně přijede do Dobřan. „Cestou jsem paní volala. Říkala, že nebude doma, ale vše vyřídí její bratr. Přijeli jsme k domu. Čekali jsme. Po chvíli vyšel zpoza rohu paneláku pán,“ popisovala u soudu mladá žena.

Odebrala mu krev, dala léky. Druhý den volala, že se podezření potvrdilo. Říkala, že za svoji praxi se jí podařilo zachránit pejska s takovým onemocněním jen jednou.

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

V Praze a na dalších místech v Česku se konala shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se podle odhadů sešlo...

27. února 2026  14:47

