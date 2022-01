Od partnera utekla v pyžamu s miminem v náručí, za týrání skončil u soudu

Žena se do obžalovaného zamilovala, když jí bylo dvacet let, a po měsíci s ním začala bydlet. Když otěhotněla, doufala, že přestane brát drogy. Nakonec od něj prchala jen v pyžamu, bez bot a s tříměsíčním miminem v náručí.

„Dlouho jsem nad útěkem přemýšlela. Neměla jsem ale klíče od bytu. Využila jsem příležitosti, kdy on ještě spal. Jeho mámu, která s námi bydlela, jsem poslala do obchodu pro barvu, která došla, když jsem malému v koutku malovala na zeď zvířátka. Vzala jsem malého, a tak, jak jsme byli, jsem s malým v náručí utíkala na nejbližší městskou policii,“ popisovala mladá žena, jak se jí podařilo opustit byt.

Podle státní zástupkyně Heleny Pilařové muž svoji partnerku týral nejméně deset měsíců.

„Zakazoval jí styk s jejími rodiči. Kontroloval jí mobil, nainstaloval jí do něj zabezpečení rodičovské kontroly. Od ledna 2020 poškozenou fackoval jednou za dva týdny, od února nejméně jedenkrát týdně, od dubna jedenkrát za dva dny. Škrtil ji, až upadala do bezvědomí. Když v květnu 2020 přišla i s dítětem z porodnice, fackoval ji a škrtil,“ popsala státní zástupkyně.

Pracovat nemůžu, trpím úzkostmi, tvrdí muž

Souzený, který nikde nepracuje a žije podle svých slov ve starém autě jako bezdomovec, obvinění odmítá.

„Nikdy jsem ji nemlátil. Podezíral jsme ji z nevěry, možná dvě nebo čtyři facky jsem jí dal. Já jsem ji netýral. Škrcení nebo rány pěstí jsou blbost, co bych z toho měl. Nejsem idiot, abych se v tom vyžíval,“ vypověděl při výslechu na policii. Pracovat podle svých slov nemůže, protože trpí úzkostmi.

K modřinám a zraněním, kterých si podle mladé ženy všimli lékaři v porodnici a pak i po útěku při kontrole na pohotovosti, obžalovaný uvedl, že ty jí zřejmě způsobil při hraní jeho bojový pes.

Při výsleších odmítal, že by partnerku omezoval, nebo surově napadal.

„Já ji neomezoval, ona chtěla být doma. Když někam šla, tak se mnou nebo s mojí matkou. Moje důvěra v ní klesala, když na několik dnů odjela a nebyla dostupná ani na telefonu. Po několika dnech mi řekla, že odjela za sestrou. Od té doby byla divná. Poprvé jsem ji uhodil asi na začátku roku 2020, ona mě fackovala taky. Já jí jen říkal, že nechci, aby chodila vydělávat peníze, že se o ni postarám. Ale nikdy jsem jí to nezakázal,“ tvrdil už na policii obžalovaný muž.

Žena: Začal mě mlátit, když jsem byla těhotná

Mladá žena, která je podle obžaloby obětí týrání, uvedla, že jí obžalovaný po několika měsících vztahu začal neustále kontrolovat mobilní telefon.

„Nejdřív v noci, ráno mi pak říkal, s kým jsem si co kdy psala, i v minulosti. Řekla jsem, že nemá nejmenší důvod k žárlení, že mu všechno vysvětlím i k hodně starým zprávám. Neměl zájem. Pak mi ale do telefonu nainstaloval rodičovskou kontrolu. Přes noc jsem nevěděla heslo k telefonu, to mi říkal až ráno. Chtěla jsem mu dát šanci, ale zhoršovalo se to. S jeho maminkou jsme mu na podzim 2019 pomáhaly při odvykání z pervitinu. Vydržel to asi měsíc. Během toho začal být vulgárnější. Na začátku roku 2020 mě začal mlátit, to už jsem byla těhotná,“ popsala.

Když porodila, kontroloval ji partner prý i v porodnici a když mu hned nezvedla telefon, volal doktorům, co se děje. „Po návratu s dítětem mě podezříval, že jsem tam měla něco s doktorem. Když se mi pak podařilo utéct, na sociálních sítích jsem viděla, že rozprodává základní vybavení, které malý měl,“ vyprávěla svědkyně.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.