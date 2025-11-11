Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele

Maskovaní kapucemi a nákrčníky přetaženými až pod oči přišli dnes k plzeňskému soudu manželé obžalovaní za dlouhodobé týrání mentálně postiženého dítěte. Chlapec školního věku byl podle státního zástupce v rodině vystavený fyzickým a psychickým útrapám i nedostatku jídla, navíc ho doma napadla i sestra, která chodí do základní školy.

Obžalovaná dvojice u Okresního soudu Plzeň-město. Své obličeje si kryli kapucemi a nákrčníky. (11. listopadu 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Oba souzení mají podle svých slov psychické problémy. „Nesouhlasíme s obžalobou,“ tvrdí. Čtyřiatřicetiletý muž není biologickým otcem týraného dítěte. Kvůli ochraně dětí není možné zveřejnit bližší informace o obžalovaných.

Státní zástupce Štefan Oravec shrnul, že manželé o dítě s diagnostikovanou středně těžkou mentální retardací dlouhodobě řádně nepečovali a nedopřávali mu ani základní lidské potřeby. „Nezajišťovali mu pravidelnou a dostatečnou stravu, ve škole kradl spolužákům svačiny,“ uvedl státní zástupce.

Dítě si lékaři dvakrát nechali v nemocnici, kdy kromě různých modřin nebo jizev po těle u něj opakovaně zjišťovali podvýživu. Když byl v nemocnici v roce 2023, lékaři odhalili zlomeninu stehenní kosti.

Pohyboval se jen pomocí rukou

Zaléčené dítě po čase vrátili zpět k rodičům, ti s ním ale podle obžaloby neprováděli rehabilitační cviky. „Vedlo to k tomu, že se poškozený už nedokázal postavit na obě nohy. Pohyboval se jen za pomoci rukou, zraněnou nohu tahal za sebou,“ popsal státní zástupce.

Ten doplnil, že od loňského začátku srpna dítě nechávali ve vstupní chodbě bytu na holé, nevytápěné podlaze, bez hraček a pomůcek, které mohly rozvíjet jeho pohybový a psychomotorický vývoj.

„Plnění pokynů vymáhali slovy: Chodba, okamžitě vypadni. Zkus s.át a chc.t, chcípneš! Přespával tam na holé zemi, někdy přikrytý lehkou dekou. Ze strany dospělých i sestry byl přehlížen, ignorován. Mluvili na něj jen v nezbytných případech, bez oslovení,“ líčil státní zástupce.

Loni na podzim, kdy bylo dítě z rodiny odebrané, neměl chlapec žádné hygienické návyky. Podle spisu dostával půl litru vody na den a jedno jídlo, které mu dávali ve špinavé misce na zem.

O tom, co se dělo v bytě poslední týdny před odebráním handicapovaného dítěte z rodiny, mají policisté poměrně jasnou představu, protože část bytu sledovala kamera.

Třiatřicetiletá matka na policii vypověděla, že rodina peníze měla. S tím, co dostávali na dávkách, měli kolem 50 tisíc korun.

Ani jeden ze souzených nepracuje, oba mají psychické problémy. Za týrání hendikepovaného dítěte jim hrozí až osm let vězení. Souzený muž byl oficiálně pečovatelem o hendikepované dítě.

Svoje děti miluju, tvrdí žena

Souzená žena tvrdí, že chlapec jedl od rána do večera, ale kvůli problémům se zažíváním často zvracel. „Ráno měl snídani, pak jogurty, ovoce, pil a jedl furt, vařila jsem. Dodržovala jsem, co mi řekli lékaři. Syn mluvil sprostě, jeho agresivita se zhoršovala. Říkal mi pi.o, krávo. Kde se to naučil? Nevím. Svoje děti miluju, jsou pro mě na prvním místě. Jsou dobře vychované, vědí, že nemají krást,“ prohlásila dnes souzená matka.

Podle ní má syn jen velmi omezenou slovní zásobu, zvládne pouze pár slov.

Loni v září syna odebrali z rodiny, od té doby je v ústavu. Žena za ním jezdí s kamarády přibližně jednou za měsíc, když oni mají čas. „Rád mě vidí, těší se na návštěvy a telefony,“ uvedla žena.

Zároveň však zmínila, že ji při jedné z návštěv syn začal škrtit a osahávat. „Teta z ústavu mu tam vyhubovala, že za ním jedu takovou dálku a on mě škrtí. Vše by tam mělo být zaznamenané na kamerách. On se mi pak za to omluvil,“ řekla.

Podle státního zástupce loni v létě dvakrát fyzicky zaútočila na chlapce v bytě i jeho sestra, která chodí do základní školy. Podle spisu ho kopla do hlavy a nohou. „Je to důsledek zanedbané výchovy, má tendenci přejímat chování dospělých,“ podotkl státní zástupce.

Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele







