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Partnerku škrtil, tloukl a potopil jí hlavu pod vodu, soudí muže za týrání

Petr Ježek
  16:07
Hádky, napadání, ale i škrcení, potopení hlavy do vody nebo postříkání sprejem určeným ke zneškodnění útočníka. Ke konfliktům partnerů opakovaně vyjížděli policisté. Takové bylo několikaleté soužití muže a ženy, kteří se poznali asi v roce 2018 prostřednictvím seznamky a několik let žili v Plzni v jednom bytě. Muž nyní stanul před soudem.

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„Jeden skutek tam byl, to jsem se s paní pohádal. Byl jsem asi v roce 2019 v programu zvládání vzteku, ale ten jsem nedokončil,“ prohlásil v pondělí u Okresního soudu Plzeň-město čtyřicátník dlouhodobě pracující ve zdravotnictví, když se soudkyně začala probírat obsáhlou obžalobou. Za týrání osoby žijící ve společné domácnosti muži hrozí až osmiletý trest vězení.

Obžalovaný s bývalou partnerkou mají jedno společné dítě, další má žena z předchozího vztahu. Muž podle svých slov z partnerství několikrát odcházel, když družce oznámil, že má jinou ženu. „Kdykoli jsem chtěl odejít, řekla mi, že už naši dceru nikdy neuvidím. Zůstával jsem kvůli dítěti,“ tvrdí souzený muž.

Přiznal jen jednu ránu pěstí

Podle obžaloby v roce 2019 matku dítěte urážel, ponižoval a škrtil. Muž přiznal jen ránu pěstí, ale to prý žena na něj zaútočila jako první, on navíc držel jejich malé dítě. „Přiznal jsem, že jsem manželku udeřil. Skončil jsem na dva měsíce ve vazbě. Ale to bylo kvůli tomu, že jsem policajtům řekl slovo, které vůbec nemělo padnout,“ argumentoval muž u soudu. Za vyhrožování policistům byl posléze odsouzený k podmíněnému trestu.

Muž odmítá, že by bývalou partnerku škrtil, tahal za vlasy po bytě, že by ji v koupelně udeřil do obličeje, jak popisuje obžaloba. „Spory byly vždycky kvůli dítěti. V koupelně seděla ve vaně. Já jí vzal hlavu a namočil ji pod vodu. Byl to zkrat. Odešel jsem pak z bytu,“ řekl k dalšímu bodu obžaloby.

Podle svých slov ani nezkoušel získat dítě do své péče, jen chtěl mít holčičku častěji. Vysvětloval, že se v minulosti pokusil o sebevraždu a má to zapsané v dokumentaci, takže prý neměl šanci dítě do péče získat.

Muž popírá, že by ženě kontroloval mobilní telefon. Naopak tvrdí, že mu partnerka vlezla do jeho mobilu, když spal, a zjistila, že má další kamarádky.

Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba

Před soudem muž argumentuje i údajnou dohodou s bývalou, že ho bude informovat o všech mužích, kteří k ní přijdou. „Bál jsem se pedofilů, měl jsem strach, aby nějaký chlap malou neosahával. Ona tu dohodu porušila,“ tvrdí souzený.

O tom, že mu násilí není cizí, svědčí záznamy z přestupkových komisí. Potrestaný byl například za to, že zlomil nos muži, se kterým má poškozená starší ze svých dětí. Obžalovaný byl potrestaný i za napadení další ženy, se kterou měl v minulosti vztah. V minulosti byl muž také pravomocně odsouzený za posprejování domovních fasád.

Soud bude na podzim pokračovat výslechy poškozené, svědků i znalců.

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