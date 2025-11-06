Psy měli vyhublé na kost, viní manžele. Měnili jsme krmivo kvůli penězům, hájí se

Petr Ježek
  16:08
Případ dlouhodobého týrání dvou psů, kteří zůstávali o hladu a bez vody, začal ve čtvrtek projednávat Okresní soud Plzeň-město. Státní zástupkyně viní pětatřicetileté majitele z týrání zvířat, podle spisu psům nezajišťovali ani povinné očkování. Hrozí jim až pětileté tresty, oba se však cítí nevinni.

Na to, že obyvatelé jednoho z domků v Plzni mají doma extrémně vyhublé psy, se přišlo jen díky náhodě. Dům se zahradou jsou obehnané plotem, přes který není dovnitř vidět. Loni v dubnu ale oba psi utekli na ulici zrovna v době, kdy šla kolem dívka. Ta na nic nečekala a když uviděla zubožená zvířata vytočila tísňovou linku.

Krátce po telefonátu k domu přijeli policisté. Přibližně o další týden později veterináři odebrali majitelům oba stafordšírské teriéry.

Podle obžaloby zvířata neměla dostatek potravy zřejmě už v průběhu roku 2023. „Obvinění s nimi byli v každodenním kontaktu a dlouhodobě, nejméně po dobu měsíců až jednoho roku, zvířatům nezajistili základní výživové podmínky, zejména dostatečný přísun krmiva. Tím způsobili oběma psům utrpení extrémní podvýživou, selhání metabolismu, snížení hladiny bílkovin v krvi i selhávání jater,“ popisuje obžaloba.

Psi byli kost a kůže, rok se pořádně nenažrali. Majitele čeká soud za týrání

Veterináři navíc zjistili, že zvířata byla naposledy na očkování u veterináře v roce 2021. U jedenáctiletého psa navíc odhalili hnisavý otok ve stehně, v němž se pak našel zhoubný nádor.

Když se obžalovaní seznámili, žena v té době vlastnila asi 1,5 roku starého psa. Po dalších třech letech si společně pořídili fenu stejného plemene. „Manželka si ho přála,“ přiznal muž, který podle svých slov sám psa nikdy neměl.

Žena vysvětlovala, že poprvé psi začali výrazněji hubnout při průjmech loni v lednu. „Konzultovala jsem to. Přešli jsme na dietu. Na veterině jsme s nimi nebyli, mysleli jsme, že to zvládneme doma. Psi hubli, ale chovali se normálně. Už před tím měli váhové výkyvy podle toho, čím jsme je krmili. Říkala jsem si, že hubnutí možná mohlo být nějakou otravou a strava asi také nemusela být úplně vhodná,“ říkala dále žena.

Argumentovala tím, že po lednovém hubnutí zvířata začala přibírat, ale na jaře se problémy s váhou zase vrátily. Když veterináři loni odebírali manželům oba psy, podle odhadů byli asi na dvou třetinách své běžné hmotnosti.

Soudce zajímalo, proč k veterináři nejeli mnohem dřív, když viděli, že psi výrazně hubnou. „My jsme věděli, že to není dobré. Ale báli jsme se, že by o nás někdo mohl říct, že se třeba špatně staráme i o děti,“ odvětila souzená žena.

Její manžel dnes připustil, že zvířatům měnili značky krmiva i kvůli tomu, že se dostávali do horší finanční situace. Ale granulí i vody měli psi podle něj vždy dost, krmili je třikrát denně.

Manželé stanuli u Okresního soudu Plzeň-město. Obžaloba je viní z týrání zvířat. Jejich dva psi byli vyhublí na kost. (6. listopadu 2025)
Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže. (5. srpna 2025)
Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní pejsci kost a kůže. (5. srpna 2025)
V útulku nabírají na síle a jsou pod dohledem veterinářů. Zatímco původním majitelům hrozí za týrání až pětileté tresty, pejsci mají naději, že najdou nový a lepší domov. (. srpna 2025)
5 fotografií

Po odebrání manželům skončili psi v útulku, který provozuje městská policie. „Díky všímavé paní oznamovatelce, obětavé práci strážníků a odborné veterinární pomoci se jejich zdravotní stav výrazně zlepšil. Teď se už těší dobrému zdraví a jejich celková kondice se postupně vrací k normálu. Pejsky čeká šance na nový, bezpečný a láskyplný domov,“ uvedla letos v srpnu policejní mluvčí Michaela Raindlová, když policisté poslali spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Policistka tehdy uvedla, že se ani jeden ze psů už nevrátí zpět původním majitelům. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

