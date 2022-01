Dítě se dusilo vždy jen u ní. Epilepsie, tvrdí matka obžalovaná z týrání

„Obžalovaná měla v přesně nezjištěné době od března do srpna 2020 ve svém bytě a ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni nejméně v šesti případech úmyslně znemožnit dýchání své nezletilé dceři tak, že ji měla zakrýt nos a ústa rukou nebo nezjištěným předmětem. Tímto jednáním u nezletilé vyvolala stres, následné křečovité stavy a poruchy dýchání. V červenci na Dětské klinice FN v Plzni měla obžalovaná obdobným způsobem poškozené znemožnit dýchání, čímž jí měla zapříčinit špatné okysličování tkání, kdy toto jednání u poškozené vyvolalo mimo jiné zástavu dechu, přičemž k poškození mozku a dalším poruchám nedošlo jen díky včasné lékařské pomoci,“ přečetl obžalobu státní zástupce Martin Rykl.

Obžalovaná tvrdí, že je nevinná. U soudu ale odmítla vypovídat.

Při vyšetřování policistům řekla, že dcera měla epileptické záchvaty. Ten první se objevil v březnu 2020, miminku byl měsíc.

„Bylo to při koupání. Když jsme ji umyli, začala se třást, oči měla v sloup, měla divnou barvu. Druhý den jsme ji vzali do nemocnice, kde ji pod narkózou vyšetřili a po týdnu poslali domů,“ uvedla do spisu obžalovaná, podle které měla dcera záchvaty vzteklosti, při kterých přestávala i dýchat.

Několik záchvatů prodělala podle souzené její dcera během hospitalizace od července v nemocnici na Lochotíně.

„Nakrmila jsem jí kaší, nechala odkrknout, položila do postýlky, zapla monitor a šla mýt nádobí. Když jsem přiběhla k postýlce, dcera tam ležela jako látková panenka. Zvonila jsem na sestřičky. Dceři masírovali hrudník a používali ambivak,“ popsala při výslechu.

Dodala, že jí poté lékařka řekla, že holčička byla 10 minut mrtvá a kdyby byla doma, nepřežila by. „Druhý den mi řekli, že si myslí, že jí to způsobuju já a ohlásili to sociálce a na kriminálku,“ doplnila souzená.

Od té doby směla dceru vídat jen za přítomnosti zdravotních sester, po propuštění ze zdravotnického zařízení pod dohledem dalších lidí a to jednou za měsíc.

Podle lékaře z dětské JIP FN Plzeň docházelo k údajným záchvatům vždy, když byla matka s dítětem sama na pokoji. Záchvaty si nedokázal vysvětlit, žádná vyšetření neodhalila jejich organický původ.

„Ani opakovaná vyšetření nevedla k odhalení zásadní patologie, která by vysvětlovala matkou popisované stavy. Nedokážu si vysvětlit, proč v průběhu hospitalizací na JIP, kdy dítě zde bylo hospitalizováno bez matky, nebyl nikdy pozorován žádný patologický stav. Naopak po překladu dítěte spolu s matkou na pokoj došlo k poruše vědomí, v jednom případě k hrozící zástavě oběhu,“ četl výpověď lékaře soudce Krajského soudu v Plzni Jan Hostaš.

Žena se v přípravném řízení hájila tím, že lékaři u dítěte diagnostikovali epilepsii. Na to také dívenka dostávala léky. Poté, co malá pacientka nebyla ve styku se svojí matkou a žádné záchvaty neměla, lékaři medikaci vysadili. Další epileptické záchvaty už holčička neměla. Že je dítě zdravé, potvrdila i neurologická klinika Thomayerovy nemocnice.

Zmocněnkyně dítěte požaduje po obžalované 400 tisíc korun za duševní útrapy a jako bolestné.