Šelma u zubaře. Tygr v plzeňské zoo podstoupil opravu zlámaných špičáků

Už v květnu veterináři zjistili, že si Rádža ulomil špičák. Když ho ale v úterý uspali, aby zub vyspravili, zjistili, že má zlomené rovnou dva špičáky.
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Tygr v plzeňské zoo se dočkal nové partnerky, chovatelé doufají v mláďata
„Šlo o stará zranění vyžadující jiný druh ošetření. Přizvali jsme proto tandem specialistek na endodontické ošetření – Kateřinu Slabou a Olgu Tretter, které provedly velmi náročný zákrok,“ přiblížil serveru Denik.cz veterinář Václav Benedikt.
Náročná operace trvala tři hodiny a o šelmu se staral tým šesti veterinářů a ošetřovatelů. Rádžovi vyčistili a vyplnili zubní kanálky.
Desetiletý Rádža přicestoval do plzeňské zoo v únoru 2023 z Prahy. A do Prahy naopak putoval o čtyři roky starší samec Tiber.
Výměnu samců doporučil koordinátor Evropského záchranného programu, aby získali a odchovali mláďata těchto velmi ohrožených šelem. Rádža má v Plzni stejně starou samici Milashki.
Tygři mají v plzeňské zoo k dispozici výběh s jezírkem, který se otevíral v roce 2003. Výběh prošel před dvěma lety rekonstrukcí, kdy se především zpevňoval svah, vedle toho dostali tygři také nové odpočinkové terasy.
Odchov mláďat tygrů v novodobé historii zoo se podařil dvakrát u samice Tsamary, která je původem z Kanady. V Plzni měla postupně čtyři partnery. V roce 2005 se Tsamaře a samci Mauglímu narodily dvě tygří holky Berry a Bella. Na další mláďata zoo čekala až do roku 2011. Samec se tehdy postaral o trojčata Cyrila, Césara a Cicera.