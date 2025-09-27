V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

Petr Ježek
  13:50
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným řazením do jízdních pruhů.

Dopoledne na kruháči zazmatkoval starší šofér fabie, kterého překvapily plastové oddělovací buřtíky mezi jízdními pruhu. Najednou nevěděl, kam jet. Navíc mu ještě zhasl motor. Po několika sekundách nastartoval a dál pokračoval v jízdě prostředním pruhem.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar přijel před devátou hodinou zjistit, jak si řidiči vedou. V té době byla turbookružní křižovatka v provozu přibližně čtyři hodiny. „Je sobota, není pracovní den. Uvidíme v pondělí. Světelná signalizace je nonstop monitorovaná a minimálně dva týdny bude trvat, než pracovníci Správy veřejného statku města Plzně vše vyladí,“ upozornil Tolar.

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Počítač řídící semafory stanovuje cykly podle intenzity z jednotlivých směrů. Počítač řídící semafory stanovuje cykly podle intenzity z jednotlivých směrů. Světla řídí nejen vjezdy, ale i průjezd po kruháči a pak i výjezdy z něj.

Stejné je to i se semafory pro chodce. Ty nefungují v automatickém režimu. Když chce chodec přecházet, musí stisknout tlačítko. Může ho ale zaskočit, že zatímco před ním svítí stále červená, v druhé polovině přechodu už svítí zelený symbol panáčka a jízdního kola.

Práce omezují provoz, tvoří se kolony

Nejdelší kolony se od rána tvoří ve Folmavské ulici. Kromě toho, že tudy přijíždí nejvíc aut, situaci v průběhu dopoledne komplikovali ještě technici, kteří pracovali na výhybkách pro trolejbusy a blokovali jeden jízdní pruh právě z Folmavské ulice.

Novinkou pro řidiče je, že od dálnice D5 a z Folmavské se na turbokruháč vjíždí ze tří pruhů, Domažlická a Regensburgská nabízejí na vjezdu dva jízdní pruhy. Do kterého se při vjezdu zařadit informují velké dopravní cedule nad silnicí i nápisy a piktogramy nastříkané přímo na silnici. „Dá se říct, že to s dopravou na okružní křižovatce zatím vypadá podobně jako na simulacích, které jsme měli dopředu,“ řekl Tolar. Podle něj by řidičům možná pomohlo, kdyby na dopravním značení nad jízdními pruhy byly i názvy velkých obchodních center, ke kterým mnozí míří.

Náměstek Tolar přiznal, že při první jízdě přes turbokruháč si dal neplánovaně o celé kolečko navíc, když se při vjezdu do křižovatky původní pravý pruh najednou rozdělil na dva. Najel do prostředního, ale pak nemohl odbočit tam, kam chtěl. Takže celý kruháč objel kolem dokola a pak odbočil správně. „V takové situaci je rada jediná. Nepřejíždět přes dělící pásy, to je riziko a potenciální nehoda, ale jet dál. Zatím jsem tu nikoho přes dělící zábrany neviděl přejíždět,“ uzavřel náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Přestavba vyšla na 300 milionů

Přestavbu velké kruhové křižovatky za téměř 300 milionů korun společně financují Ředitelství silnic a dálnic, Plzeňský kraj a město Plzeň. Původní kruháč přestal stačit po otevření západního městského okruhu, který přivedl dalších až 15 tisíc aut denně. Na jaře tu projíždělo kolem 40 tisíc vozidel v průběhu 24 hodin. Ve špičkách se táhly dlouhé kolony na všechny strany, v zácpách zůstávaly uvězněné autobusy i trolejbusy.

Původně měla být stavba hotová na konci prázdnin, ale o čtyři týdny se protáhla. Stavební firmy argumentovaly, že při odstraňování původního asfaltu stroj poškodil krycí desku kolektoru, ve kterém je uložené vedení vysokého napětí. Kolektor byl podle stavbařů jen pár centimetrů pod povrchem, podle plánů měl být mnohem hlouběji.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným...

27. září 2025  13:50

Je zapotřebí omezit šílenou byrokracii, říká volební jednička ANO Mádlová

Pozici poslankyně obhajuje ve volbách do Sněmovny Ivana Mádlová. Po čtyřech letech je opět jedničkou na kandidátce hnutí ANO v Plzeňském kraji. Ivana Mádlová tvrdí, že se chce hodně zaměřit na...

27. září 2025  9:23

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

Za poslední rok svůj majetek téměř zdvojnásobil. Jeho celkové jmění se podle letošního žebříčku americké agentury Bloomberg šplhá skoro k 380 miliardám korun, což z něj nově činí vůbec nejbohatšího...

27. září 2025

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:11,  aktualizováno  16:42

Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou...

26. září 2025  14:14

Ze sklepa vynesli bezvládného seniora. Hasiči prověřují otravu při pálení alkoholu

V rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní zasahují od pátečního rána hasiči i zdravotníci. Ze sklepa domu vynesli sedmasedmdesátiletého muže s poruchou vědomí. Je možné, že se nadýchal alkoholových...

26. září 2025  11:59

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

25. září 2025  17:41

Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají

Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...

25. září 2025  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.