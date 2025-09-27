V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

Dopoledne na kruháči zazmatkoval starší šofér fabie, kterého překvapily plastové oddělovací buřtíky mezi jízdními pruhu. Najednou nevěděl, kam jet. Navíc mu ještě zhasl motor. Po několika sekundách nastartoval a dál pokračoval v jízdě prostředním pruhem.
Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar přijel před devátou hodinou zjistit, jak si řidiči vedou. V té době byla turbookružní křižovatka v provozu přibližně čtyři hodiny. „Je sobota, není pracovní den. Uvidíme v pondělí. Světelná signalizace je nonstop monitorovaná a minimálně dva týdny bude trvat, než pracovníci Správy veřejného statku města Plzně vše vyladí,“ upozornil Tolar.
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Počítač řídící semafory stanovuje cykly podle intenzity z jednotlivých směrů. Počítač řídící semafory stanovuje cykly podle intenzity z jednotlivých směrů. Světla řídí nejen vjezdy, ale i průjezd po kruháči a pak i výjezdy z něj.
Stejné je to i se semafory pro chodce. Ty nefungují v automatickém režimu. Když chce chodec přecházet, musí stisknout tlačítko. Může ho ale zaskočit, že zatímco před ním svítí stále červená, v druhé polovině přechodu už svítí zelený symbol panáčka a jízdního kola.
Práce omezují provoz, tvoří se kolony
Nejdelší kolony se od rána tvoří ve Folmavské ulici. Kromě toho, že tudy přijíždí nejvíc aut, situaci v průběhu dopoledne komplikovali ještě technici, kteří pracovali na výhybkách pro trolejbusy a blokovali jeden jízdní pruh právě z Folmavské ulice.
Novinkou pro řidiče je, že od dálnice D5 a z Folmavské se na turbokruháč vjíždí ze tří pruhů, Domažlická a Regensburgská nabízejí na vjezdu dva jízdní pruhy. Do kterého se při vjezdu zařadit informují velké dopravní cedule nad silnicí i nápisy a piktogramy nastříkané přímo na silnici. „Dá se říct, že to s dopravou na okružní křižovatce zatím vypadá podobně jako na simulacích, které jsme měli dopředu,“ řekl Tolar. Podle něj by řidičům možná pomohlo, kdyby na dopravním značení nad jízdními pruhy byly i názvy velkých obchodních center, ke kterým mnozí míří.
Náměstek Tolar přiznal, že při první jízdě přes turbokruháč si dal neplánovaně o celé kolečko navíc, když se při vjezdu do křižovatky původní pravý pruh najednou rozdělil na dva. Najel do prostředního, ale pak nemohl odbočit tam, kam chtěl. Takže celý kruháč objel kolem dokola a pak odbočil správně. „V takové situaci je rada jediná. Nepřejíždět přes dělící pásy, to je riziko a potenciální nehoda, ale jet dál. Zatím jsem tu nikoho přes dělící zábrany neviděl přejíždět,“ uzavřel náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Přestavba vyšla na 300 milionů
Přestavbu velké kruhové křižovatky za téměř 300 milionů korun společně financují Ředitelství silnic a dálnic, Plzeňský kraj a město Plzeň. Původní kruháč přestal stačit po otevření západního městského okruhu, který přivedl dalších až 15 tisíc aut denně. Na jaře tu projíždělo kolem 40 tisíc vozidel v průběhu 24 hodin. Ve špičkách se táhly dlouhé kolony na všechny strany, v zácpách zůstávaly uvězněné autobusy i trolejbusy.
Původně měla být stavba hotová na konci prázdnin, ale o čtyři týdny se protáhla. Stavební firmy argumentovaly, že při odstraňování původního asfaltu stroj poškodil krycí desku kolektoru, ve kterém je uložené vedení vysokého napětí. Kolektor byl podle stavbařů jen pár centimetrů pod povrchem, podle plánů měl být mnohem hlouběji.
