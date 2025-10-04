Kolony a dlouhé čekání na zelenou. Semafory na turbokřižovatce stále upravují

Petr Ježek
  10:29
Před týdnem vjeli řidiči poprvé na kompletně přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. O víkendu si šoféři hlavně testovali, jak se přes něj dá projet. V pondělí pak přišla tvrdá rána. Zejména odpoledne se nekonečné kolony stojících aut táhly do všech směrů, od dálnice nebo po Folmavské šoféři poskakovali téměř hodinu. Situace by se měla zlepšovat, specialisté neustále upravují intervaly semaforů.
„Správci mají jasné zadání ladit semafory tak, aby se doba čekání před křižovatkou zkrátila a zároveň byla na maximum využita její kapacita. Situaci určitě pomůže i to, až si pohyb na křižovatce osvojí řidiči, pochopí, že při signálu zelená mohou do křižovatky rychle vjet a nemusí už dávat přednost,“ vysvětloval v pondělí náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

V úterní odpolední špičce auta zůstávala v kolonách maximálně půl hodiny. Ve středu kolem půl čtvrté odpoledne auta křižovatkou projížděla maximálně na třetí zelenou. „Kterej blbec tohle vymyslel? Je to tu šílený, mnohem horší než dřív,“ křičel z okénka řidič bílé dodávky, když redaktor pořizoval obrázky a videa, jak to tam vypadá. Ve čtvrtek po 16. hodině na příjezdu od dálnice D5 bylo zdržení necelé tři minuty.

Specialisté ze Správy veřejného statku města Plzně od pondělí upravují intervaly semaforů. Když před týdnem kruháč spouštěli do provozu, nasadili tehdy plán doporučený projektanty, kdy semafory postupně pouštěli do prostorů okružní křižovatky jedno rameno za druhým.

Pak přešli na upravený režim, kdy zelenou současně dostávají auta na dvou různých vjezdových větvích. Navíc pro nejzatíženější komunikace je zelená prodloužená až na tři čtvrtě minuty, aby stačilo projet co nejvíce aut. „Je to ale vykoupené tím, že při delší jízdě po okružní křižovatce vás tam může zastavit červená. Například když pojedete od dálnice D5 a vyjíždět z okružní křižovatky budete na Regensburgskou – západní městský okruh, je pravděpodobné, že vás jednou zastaví červená,“ vysvětlil specialista světelné signalizace Jan Grohmann.

Řidiče na turbokřižovatce zaskočila sanitka, netrpěliví chodci ignorují červenou

Nyní by měl být interval mezi dvěma zelenými při vjezdu na kruhový objezd U Makra do tří minut. Specialisté budou nastavení semaforů dál upravovat. V době mezi půlnocí a čtvrtou ráno jsou semafory vypnuté, pro řidiče to znamená, že auta najíždějící na kruháč musejí dávat přednost těm, kteří po něm už jedou.

Z aktuálních dat o průjezdech vozidel vyplývá, že ve druhé polovině týdne jezdilo přes kruháč méně aut než na začátku pracovního týdne. „I chování samotných řidičů tomu napomáhá. Osvojují si, jak po okruhu správně jezdit a že to jde i svižněji,“ podotkl Tolar.

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Podle něj zatím nezaznamenali větší množství řidičů, kteří by buď při řazení před nájezdem na kruháč nebo při jízdě po něm přejížděli přes plastové oddělovací pásy.

Přestavěný kruhový objezd na Borských polích je nově upravený tak, aby si řidič najížděl do jízdních pruhů už před ním podle toho, kde bude z kruháče vyjíždět. V tom mu mají pomoci jak nápisy nastříkané přímo na asfalt, tak velké dopravní cedule nad vozovkou.

Po nájezdu do kruháče ho pak vyznačené pruhy dovedou až k výjezdu. Při tom by měl sledovat nejen auta kolem sebe, ale i semafory přímo při průjezdu kruháčem.

Přestavba kruháče za téměř 300 milionů korun začala letos na jaře, trvala sedm měsíců, o měsíc déle, než bylo původně plánované. Je to společná akce ŘSD, kraje a města. Když před dvěma roky začal plně fungovat západní okruh, který je do něj zaústěný, původní kruháč už nezvládal pojmout tolik aut. Západní okruh přivedl kolem 15 tisíc vozidel, denně přes kruháč projíždělo před jeho přestavbou přes 40 tisíc vozidel.

