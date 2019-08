Dispečer vlaky v tunelu nezastavil, sebevraždu dívky ale policie odložila

Ejpovický tunel má podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nejmodernější zabezpečovací zařízení, které je lepší než u většiny tunelů v Evropě. Kromě kamer, které střeží vstup do portálů a sledují dění i uvnitř tunelu, jsou tubusy navíc chráněny lasery.

Podle odborníků právě ty spustí alarm, jakmile do tubusu vstoupí člověk či zvíře od velikosti lišky. Kamery zaznamenají toho, kdo narušení prostoru způsobil. Dispečer u monitorů pak situaci okamžitě řeší.

„Pokud do tunelu vběhne malé zvíře, vlaky se nezastaví. V případě člověka jde ale o mimořádnou událost. Zastaví se provoz, rozsvítí se světla v tunelu a na místo vyjede policie,“ popsal loni na začátku prosince, pár dnů po zprovoznění tunelu, Milan Majer ze SŽDC, který byl před deseti lety v pozici vedoucího projektu.

Když ale na konci prosince šestnáctiletá dívka do tunelu vstoupila, tento scénář nenastal. Dívka došla téměř až do čtvrtiny čtyřkilometrového úseku, než ji srazil vlak.

Správa železnic se hájí tím, že tragédii nemohla zabránit.

„Z vyšetřování vyplynulo, že zabezpečovací i kamerové systémy tunelu byly v době události funkční. V dané době byla tato zařízení v režimu testovacího provozu. V jeho rámci došlo k doladění celého systému v závislosti na klimatických podmínkách a k úpravě práce s kamerovými záznamy. Ani tato technika bohužel nezabrání nedovolenému vstupu člověka do kolejiště a tunelu,“ sdělil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Z jeho vyjádření tedy vyplývá, že systém musel neoprávněný vstup dívky ze Zábělské ulice na Doubravce do jednoho z tubusů koncem prosince zachytit, což se skutečně stalo a Milan Majer to potvrdil.

„Z tlampačů u tunelu zněl počítačový hlas a ve třech jazycích opakoval, že je zaznamenané narušení tunelu, a pokud ho osoba okamžitě neopustí, bude přivolána policie,“ popsal Majer. Dívka ale výzvu neuposlechla a vběhla dál do tunelu.

Podle důvěryhodného zdroje obeznámeného s případem tehdy dispečer v Praze informaci o poplachu v tunelu ihned předal kolegovi v Plzni. Ten ale na svých kamerách nikoho v aktuálním čase neviděl, byť jsou od sebe vzdálené 500 metrů. A zpětný záznam, kde by dívku vstupující do tubusu spatřil, neměl k dispozici. Domníval se proto, že jde o planý poplach a provoz v tunelu nezastavil.

Alarm údajně spouštělo i létající listí

MF DNES se proto opět obrátila na SŽDC s žádostí o vysvětlení, proč nebyl provoz v tunelu při této mimořádné události zastaven. Správa železnic ale jasnou odpověď neposkytla.

„S ohledem na citlivost celého případu nebudeme bližší detaily medializovat,“ sdělil mluvčí Pavel Tesař.

Podle zjištění MF DNES byl zabezpečovací systém, který běží v testovacím provozu, po otevření tunelu příliš citlivý. Hlásil narušení prostoru i tehdy, když se za projíždějícím vlakem zvedl vítr a nesl s sebou listy ze stromů.

SŽDC systém postupně dolaďovala. Problémy se objevily i krátce po smrti dívky 3. ledna, kdy systém opět hlásil chybu. Tehdy byl provoz kvůli výstraze zhruba na 50 minut zastaven.

Ve stejný den a ze stejného důvodu byl tunel uzavřen ještě jednou. I tentokrát to byl planý poplach.

Policie případ odložila

Na základě konečné zprávy SŽDC i samotného vyšetřování kriminalistů policie smrt dívky v tunelu odložila.

„Do současnosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke spáchání protiprávního jednání,“ sdělila mluvčí plzeňských policistů Veronika Hokrová. Co stojí ve zprávě železničářů, ale odmítla sdělit s tím, že to přísluší SŽDC.

Nejdelší tunel v republice začal částečně ve zkušebním provozu fungovat už v polovině listopadu 2018, plný provoz byl spuštěn v prosinci.

„Po uplynutí ročního provozu zhodnotí SŽDC zkušební provoz a požádá Drážní úřad o kolaudaci stavby nebo o prodloužení zkušebního provozu. Ubezpečujeme ale občany, že pokud by stavba byla životu nebezpečná, nepovolili bychom její zkušební provoz,“ vysvětlil Martin Novák, mluvčí Drážního úřadu.

