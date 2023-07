Trolejbusy jezdící Plzní bez zpoždění? Na nejvytíženější lince to může vyjít

Vize koridoru linky 16, který by z téhle nejvytíženější trolejbusové linky ve městě udělal i nejrychlejší trolejbusové spojení hned po tramvajích, nabývá reálných obrysů. Z 19 plánovaných úprav na téměř devítikilometrové trase je zatím hotová pouze jedna. Část Americké třídy mezi kruhovým objezdem U Mrakodrapu a křižovatkou se Škroupovou a Jungmannovou ulicí je uzavřená pro auta.

Co všechno se musí změnit, aby trolejbusy přepravující v pracovních dnech na této lince kolem 28 tisíc cestujících nenabíraly zpoždění a nezůstávaly uvězněné v kolonách? „Dělali jsme podrobný průzkum zpoždění na trase a vyšlo z něj, že velká zpoždění nabírají trolejbusy už na výjezdu z konečné v Doubravce na Zábělskou ulici,“ začal vypočítávat dopravní specialista Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský.

To by měla vyřešit přestavba stávající konečné na přestupní terminál mezi městskou dopravou a krajem objednávanými meziměstskými autobusy pro část Rokycanska a severního Plzeňska. Po dokončení terminálu budou provoz řídit semafory, které zastaví dopravu ze všech směrů a trolejbus vyjíždějící z konečné bude mít zajištěný volný průjezd až na Zábělskou.

Projektový manažer společnosti POVED Petr Náhlík uvedl, že dokumentace pro terminál je v současné době v úrovni územního rozhodnutí. „Na přelomu let 2023 a 2024 se očekává zadání dokumentace pro stavební povolení,“ uvedl Náhlík. Ředitel magistrátního útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš potvrdil, že výstavba terminálu by měla být podpořena evropskými penězi. „Musí se ovšem splnit všechny podmínky, které taková dotace z programu IROP vyžaduje,“ uvedl Beneš.

Trojice semaforů v městské části Doubravka, kolem kterých musí trolejbus projet, dostane vybavení pro preferenci městské dopravy.

Trolejbusy pojedou v zeleném pásu

Velká změna se připravuje v ulici U Prazdroje ve směru od centra na Doubravku. Trolejbusy a autobusy pojedou v novém levém jízdním pruhu, který jen pro ně vznikne v současném středovém zeleném pásu. Na projektu společně pracují město a ŘSD.

Před křižovatkou k hobbymarketu vznikne v zeleném pásu i zastávka s nástupním ostrůvkem, za křižovatkou bude pokračovat vyhrazený pruh pro městskou dopravu až do křižovatky Stavební stroje.

I tahle křižovatka se v budoucnu ještě dočká úprav, až u ní bude vznikat nový silniční most, po kterém povede budoucí východní městský okruh. Projektanti předpokládají, že ve směru od Ústředního hřbitova do centra Plzně se trolejbusová zastávka posune až ke křižovatce. Nový nástupní ostrůvek pak budou zprava objíždět auta v novém odbočovacím pruhu do Jateční ulice.

Projekt koridoru linky 16 počítá se vznikem nové zastávky v Šumavské ulici za čerpací stanicí, další nové zastávky by měly vzniknout na Americké třídě, ve směru od nádraží ještě před Wilsonovým mostem. „Pro projekt rychlé hromadné dopravy je důležité přes den udržet část Americké třídy uzavřenou pro individuální automobilovou dopravu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Projekt koridoru linky 16 počítá mimo jiné i s vyloučením individuální dopravy na mostě Ivana Magora Jirouse a s přesunem zastávek městské dopravy přímo na most. V křižovatce Dobrovského - Edvarda Beneše na Borech u fakultní nemocnice by se mohla změnit přednost tak, aby odbočující trolejbusy jezdily jen po hlavní.

Urychlení městské dopravy by mohla přispět i přestavba křižovatky u bývalé borské teplárny na kruhový objezd.

Z průzkumů Správy veřejného statku města Plzně vyplynulo, že trolejbusy mířící na konečnou Sídliště Bory nabírají zpoždění i při vjezdu do ulice U Borského parku z vedlejší Skupovy. „Situace je tam složitá, protože po hlavní jezdí velmi frekventovaná autobusová linka číslo 30. V trolejbusech jedoucích na konečnou už nejezdí moc cestujících,“ podotkl dopravní specialista Ondřej Vohradský.