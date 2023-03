Zvláštní linka propaguje návrat trolejbusů na Severní Předměstí Plzně

V první fázi by trolejbusy s pomocnými bateriemi zajížděly z centra města k lochotínskému areálu fakultní nemocnice, a pak dál na Košutku.

Další vize uvažuje o nové silnici, která by byla prodloužením aleje Svobody za Karlovarskou přes oblast zvanou Berlín k západnímu okruhu. Právě tudy by jezdily trolejbusy od nemocnice až na Vinice, kde by se doplňovaly s plánovanou tramvajovou linkou číslo 3.

Na mapě je zobrazeno, kudy by trolejbusy mohly v budoucnu jezdit po Severním Předměstí.

„Zavedení trolejbusové dopravy přinese obyvatelům prvního městského obvodu na Severním Předměstí zlepšení dopravní obsluhy, snížení emisí škodlivin i hluku v ulicích. Rozšiřování elektrické trakce na úkor autobusové je základem konceptu dalšího rozvoje systému městské hromadné dopravy v Plzni,“ prohlásil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Jeden ze záměrů počítá s tím, že by se trolejbusy vrátily i na plzeňské náměstí Republiky. Trolejové vedení by se na náměstí natahovat nemělo, trolejbusy by tu jezdily na energii z vlastních baterií, které vystačí na ujetí 10 až 12 kilometrů.

Trolejbusy na Severní Předměstí kdysi jezdily

Z ulice Otýlie Benýškové by už vyjížděly na proud z trolejí. Hlavní trať na Košutku by měla vést přes Roudnou. Trolejbusy by dojely až ke spodnímu vjezdu do areálu fakultní nemocnice. Za ním by odbočily doleva do kopce na zamýšlenou novou silnici, která by ústila do kruhového objezdu u hlavního vjezdu do nemocničního areálu.

„Po novém propojení ulice Na Roudné a kruhového objezdu u fakultní nemocnice se nepočítá s automobilovým provozem. Komunikace je uvažovaná jen pro trolejbusy, cyklisty a chodce,“ upřesnil Tolar.

Trolejbusy by od nemocnice pokračovaly alejí Svobody, odbočily by do Sokolovské ulice, projely by sídlištěm a přes křižovatku Karlovarská - Gerská by pokračovaly směrem ke Studentské, po které by dojely až na současnou konečnou Košutka.

Kvůli velkému stoupání na trase - konečná Košutka je přibližně 100 výškových metrů nad úrovní centra Plzně - by trasu od Roudné až na konečnou na Košutce měly trolejbusy zdolávat s využitím elektřiny z trolejí.

Protože příprava a výstavba nové propojovací silnice kolem nemocnice a nezbytné úpravy stávající silnice přes Roudnou zřejmě zaberou dost času, město má připravenou i rychlejší variantu.

„Trolejové vedení by bylo vybudované ve směru na Košutku od ulice Otýlie Benýškové po Karlovarskou a Lidickou,“ naznačil dopravní expert Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský. Ve městem oficiálně zveřejněných materiálech je tento úsek označený jako propojovací trať.

Trolejbusy na Severní Předměstí v minulosti jezdily, provoz dvou linek začal ve druhé polovině 40. let minulého století. Linka 13 jezdila z Doudlevec přes náměstí Republiky do Bolevce, konečnou v Bolevci měla přibližně v místech, kde dnes začíná v Plaské ulici úsekové měření rychlosti při jízdě směrem ven z Plzně.

Poslední trolejbus na tehdejší lince 13 přijel do Bolevce na podzim 1977. Ještě dříve skončil provoz na lince 14, kde trolejbusy zdolávaly trasu z Kopeckého sadů přes náměstí a dál po Karlovarské směrem na Košutku. Z historických dokumentů vyplývá, že trolejbusy odbočovaly v dnešní křižovatce Karlovarská - Gerská doleva směrem na Karlovy Vary, a kousek za touto křižovatkou, pod bývalou cihelnou, měly konečnou.

Jezdí zvláštní trolejbusová linka číslo 9

Před dvěma roky město zveřejnilo studii, podle které chce do roku 2030 vybudovat tramvajovou trať na Vinice. Tramvaje zamýšlené linky číslo 3 by jezdily z Mikulášského náměstí přes centrum Plzně a pak po Karlovarské, z ní by odbočovaly do ulice Na Chmelnicích na Vinice.

Už při výstavbě sídliště se s tramvajemi počítalo, proto je uprostřed hlavní komunikace široký zelený pás. V 90. letech ale projekt usnul. Při stavbě tramvajové trati bude současná komunikace se dvěma jízdními pruhy každým směrem zúžena o jeden pruh, vedle kterého vznikne cyklostezka a parkovací stání. Projekt nepočítá na konečné u Znojemské ulice s klasickou točnou, ale zaslepenou kolejí.

Už s předstihem město začalo nakupovat tramvaje, které mají řídicí stanoviště na obou koncích. Řidiči by na konečné přešli jen na druhý konec tramvaje a na trasu by vyjížděli po přejezdu na vedlejší kolej. Podobným způsobem vyřešili některé konečné i v Praze.

Město na tyto dny připravilo několik akcí spojených se zamýšleným zavedením trolejbusů na Severní Předměstí. Od neděle 19. března je na týden v provozu zvláštní trolejbusová linka 9 z doubravecké konečné Na Dlouhých kolem hlavního nádraží, přes náměstí Republiky a Lékařskou fakultu UK k lochotínské nemocnici.

Jezdí na ní trolejbus s bateriemi, který je uvnitř osazen informačními materiály k plánovanému projektu. Na čtvrteční odpoledne je do auly Gymnázia F. Křižíka připravené veřejné projednání trolejbusového projektu.