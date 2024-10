Zapálení dětského domova na Plzeňsku policie odložila, žháře nevypátrala

Loňský 19. srpen si budou pamatovat zřejmě až do konce života všichni zaměstnanci dětského domova v Trnové na severním Plzeňsku. V sobotu nad ránem museli i s malými dětmi narychlo opustit budovu, ve které hořelo.

Všech 28 dětí a tři sloužící dospělí se ven dostali sami, nikdo se nezranil. Zpočátku vše vypadalo, že v kanceláři v přístavku začalo hořet kvůli technické závadě. Jenže pak experti přišli na to, že požár byl s největší pravděpodobností úmyslně založený.

Navíc krátce po požáru vyšlo najevo, že z účtu domova v posledních měsících odtekly miliony korun. Tehdejší ekonomku pak policisté posléze obvinili ze zpronevěry.

Kdo založil požár, ale policisté nevypátrali. „Případ byl odložený, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by vedly k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby,“ uvedla nyní policejní mluvčí Eva Červenková.

Požár se rozhořel v kanceláři domova kolem páté hodiny ráno. Při požáru zasahovalo šest jednotek hasičů. „Požár se podařilo udržet. Hořet začalo v kanceláři v druhém nadzemním podlaží. Prostory jsou tam zakouřené, první podlaží je prosáklé vodou. Zasahovali jsme asi do 8:00, potom se jednotky vrátily. U jednoho z hasičů došlo k přehřátí,“ uvedl tehdy velicí důstojník hasičů Vladislav Bareš.

Oheň tehdy neponičil prostory, které využívaly děti. „Nevíme, jestli nám nespadne strop na rehabilitaci, protože je to všechno podmáčené, jak se to hasilo. Počítače jsou seškvařené, papíry jsou zničené, zničený máme i obrovský trezor, je to velká ztráta. Naštěstí děti jsou v pořádku,“ řekla ČTK pár hodin po požáru ředitelka domova Helena Tichá.

Z výroční zprávy vyplývá, že začátkem září 2023 oznámila ředitelka policistům, že zřejmě z účtu zařízení zmizely peníze. O pár dnů později Plzeňský kraj jako zřizovatel zahájil hloubkovou kontrolu.

„Z důvodu požáru dětského domova byl dochován pouze jeden bankovní výpis, který se pojí k neoprávněným platbám a s upraveným textem o příchozích platbách. Je zahájeno trestní stíhání osoby, jako obviněné ze spáchání zločinu zpronevěra, kterého se měla tato osoba dopustit tím, že měla v úmyslu získat pro sebe neoprávněné finanční prostředky dětského domova,“ stojí ve výroční zprávě za rok 2023.

Celkem bylo z účtu zpronevěřeno přes 6,5 milionu korun.

Server novinky.cz uvedl, že bývalou ekonomku dětského domova Květu H. soudci letos v létě pravomocně potrestali za zpronevěru čtyřletým podmíněným trestem a dohledem probačního úředníka. Musí uhradit způsobenou škodu. Podle serveru jí policie také zajistila tři byty. Žena peníze zřejmě naposílala podvodníkovi, který se vydával za důstojníka americké armády.

Bývalá ekonomka odmítala, že by s požárem měla cokoli společného.