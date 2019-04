Trh s byty bude letos stagnovat, někteří developeři už snižují ceny

Situace na trhu s byty se odrazila i v číslech Českého statistického úřadu. Vyplývá z nich, že v kraji se loni dokončilo celkem 2 427 nových bytů. V okrese Plzeň-město, kde bydlí zhruba třetina obyvatel Plzeňského kraje, se loni dokončilo 1 082 bytů. Druhý nejvyšší počet připsali statistici okresu Plzeň-sever, kde soukromníci i developeři dokončili 371 bytů.

Pro letošní rok ale realitní makléři tak optimističtí nejsou a připravují se na ochlazení trhu. To by ale mohlo nahrávat kupujícím, protože by se mohly bytové jednotky prodávat za nižší ceny.

„Trh s nemovitostmi stagnuje. Ten, kdo bude chtít nutně něco prodat, bude muset jít pod cenu. Podle mých informací developeři u některých bytových projektů v Plzni snižují ceny oproti těm na začátku staveb. Důvod je jednoduchý. Chtějí byty prodat,“ vysvětlil manažer plzeňské pobočky realitní kanceláře Re/Max Petr Lang.

Stagnaci trhu přineslo zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték ze strany České národní banky v říjnu loňského roku. „Bankovní statistiky mluví o tom, že z pěti žadatelů o hypotéku ji dostanou jen tři,“ konstatoval Lang s tím, že z trhu tak ubude mnoho zájemců o byty a rodinné domy.

„Bytů bude v nabídce víc a víc. Kdo bude moci kupovat, bude mít z čeho vybírat. Bude se prodlužovat doba prodeje, což není úplně dobrá zpráva pro realitní kanceláře,“ popsal Lang. Byla by to podle něj změna oproti loňskému roku, který byl pro makléře extrémně dobrý.

„Situace byla dobrá, hodně bytů se prodávalo, i proto bylo v Plzeňském kraji loni hodně bytů dokončeno,“ konstatoval Lang. V okrese Plzeň-sever, kde se loni dokončilo o zhruba třetinu více bytů než v roce 2017, se stavělo třeba ve Zruči-Senci, kde se vybudovalo 24 rodinných domů.

„Další rozvojové plochy tu jsou a bude se tam postupně dál stavět, zájem o nás je velký,“ uvedl starosta Zruče-Sence Miroslav Král.

Hodně se v uplynulých letech stavělo na severním Plzeňsku v Trnové, Záluží, Třemošné, Ledcích i v Příšově. Zájem je i o Horní Břízu. Podle starosty Davida Kapra se v obci rozvojová plocha připravuje.

Mezi byty dokončené loni v Plzni patří třeba komplex v Kollárově ulici v Plzni. Zhruba 80 procent bytů je tam už prodáno. Komplex se začal stavět na podzim 2016, dokončen byl loni v září. Umístěný je asi 500 metrů od Velké Synagogy.

Díky velkému množství dokončených bytů v Plzni se města netýká problém, který nastal v Praze, kde se staví nedostatečně, a kvůli tomu jsou byty cenově nedostupné. „V Plzni je bytů dostatek,“ konstatoval Lang.

Podle ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje plzeňského magistrátu Ireny Vostracké je to i tím, že do Plzně přichází řada pražských developerů, kteří tu byty staví.

V Plzni je bytů dost, staví zde developeři z Prahy

Příkladem je právě projekt v Kollárově ulici postavený pražskou Trigemou nebo takzvané Plzeňské Benátky - komplex budovaný u Mlýnské strouhy nedaleko hotelu Marriott kousek od centra města, kde do projektu vstoupila také pražská firma RS development.

„Protože procesy tu běží rychle, územní řízení ani vydání stavebního povolení netrvá zbytečně dlouho, navíc stavební rozvoj v Praze, ale i v Brně je zablokovaný, protože tam nemají aktualizované územní plány. Proto se tam staví jen na omezených plochách,“ popsala Vostracká.