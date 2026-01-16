Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

  9:51
Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů. Jak k pádu došlo, zjišťují policisté. Žena byla opilá.
Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na střechu kotelny. (16. ledna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

K události na sídlišti ve Třemošné vyjížděli hasiči v noci ze čtvrtka na pátek před jednou hodinou ráno.

„Zasahovali jsme u záchrany osoby, která spadla, případně skočila, na střechu kotelny u panelového domu. K zásahu jsme použili výškovou techniku, lezce a záchrannou vanu podvěšenou pod výškovou technikou,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.

Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

Poté, co ženu snesli dolů, si ji do péče převzali záchranáři. „Ženu jsme na místě ošetřili. Po stabilizaci životních funkcí a imobilizaci jsme pacientku transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ uvedl za záchrannou službu Martin Štěpán. Dodal, že ženu převáželi ve vážném stavu.

Jak přesně a za jakých okolností k pádu ženy z bytového domu došlo, zjišťují policisté z Plzně-venkova. Zatím není jasné, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo žena skočila úmyslně.

„Provedená dechová zkouška byla s výsledkem kolem dvou promile,“ doplnila informace k případu policejní mluvčí Eva Červenková.

Nejčtenější

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí...

15. ledna 2026  16:40

Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo....

15. ledna 2026  15:17

Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Při tragické nehodě u Horního Slavkova zahynuli v pondělí večer tři lidé.

Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v...

15. ledna 2026  9:36

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  15:53

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, zemřeli oba

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují od úterý tragickou událost. V garáži u rodinného domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Staršího muže...

13. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  14. 1. 15:02

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů

Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...

Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody, oznámila plzeňská radnice. Objekt v areálu Vodárny Plzeň patří městu. To jej od roku 2013 pronajímá...

14. ledna 2026  9:39

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

13. ledna 2026  15:19

Lom měl být po odtěžení zatopený, místo vody ho ale chtějí zavézt odpadem

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....

Místní si představovali, že až se v žulovém lomu přestane těžit, plocha se zavodní a podmanivý krajinný prvek s odrazem slunce při jeho západu bude na světě. Ale chyba lávky. Těžaři chtějí lom v...

13. ledna 2026  10:16

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to...

12. ledna 2026  17:41

