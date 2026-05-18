Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Petr Ježek
  15:45
V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě ložisek přes 400 metrů dlouhého mostu a výměně mostních uzávěrů. Veškerá doprava na hlavním tahu Plzeň - Žatec - Most tak po 15 letech opět jezdí přes Třemošnou.

Od dnešního dopoledne jezdí přes město nekonečný had aut, náklaďáků a kamionů. „Je to jedno auto za druhým. Je z toho strašný hluk, na to už tady nejsme zvyklí,“ zhodnotila před polednem důchodkyně Anna na chodníku nedaleko městského úřadu. Chodník je od vyvýšené silnice oddělený trávníkem a řadou stromů.

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce letních prázdnin. (18. května 2026)
40 fotografií

Podle posledních sčítání po třemošenském obchvatu denně projede přes 10 tisíc aut, z nich je téměř 2 000 náklaďáků a kamionů.

Městečko s pěti tisíci obyvateli se na převedení dopravy snažilo dopředu připravit. Ke stacionárním radarům informujícím řidiče o jejich rychlosti přibyly k přechodům pro chodce dopravní značky snižující maximální povolenou rychlost na 30 kilometrů v hodině. Zvýrazněné jsou ještě žlutým reflexním podkladem.

„Nově jsme nechali zvýraznit přechody pro chodce s doplňujícími trojúhelníky, aby to pro řidiče bylo ještě zvýrazněné. Tam, kde přecházejí děti, jsou světelné signalizace. Je to pro nás složitá situace, ale chápeme, že most je potřeba opravit,“ řekl v minulém týdnu starosta Třemošné Jaromír Zeithaml.

Protože přes hlavní tah vede řada přechodů, mezi supermarkety u zimního stadionu na příjezdu od Plzně a železničním přejezdem u třemošenského nádraží téměř nemá cenu zrychlovat na obvyklou padesátku.

Další rychlostní omezení je u základní školy v Americké ulici, což je přibližně ve stoupání od Zlatého potoka k zatáčce ve směru na Žatec, která je nad školou. Navíc na obou stranách silnice u školy jsou i autobusové zastávky.

Už dopoledne, kdy provoz nebyl tak silný, se nárazově tvořily i 200 metrů dlouhé kolony pomalu popojíždějících aut od přejezdu u nádraží dál směrem na Plzeň k odbočce na Zruč-Senec. Zpoždění nabírala i auta, která přijížděla od Záluží a jejich řidiči potřebovali odbočit doprava na Plzeň.

Práce na opravách přes 400 metrů dlouhého mostu by měly podle plánu skončit do konce prázdnin. Harmonogram počítá s tím, že po opraveném mostě s novým asfaltovým kobercem by auta měla jezdit 31. srpna letošního roku. Tato nezbytná oprava vyjde Ředitelství silnic a dálnic na 32,4 milionu korun bez DPH.

Uzavření obchvatu Třemošné se potkalo s další významnou uzavírkou v této oblasti, a to průtahu na Bílé Hoře v Plzni. Ten je neprůjezdný už od 4. května. Mnoho řidičů přijíždějících ve směru od Zruče-Sence si podle starosty Třemošné Jaromíra Zeithamla zkracuje cestu na Plzeň přes třemošenskou část Sklárna, místo aby jeli po oficiální a delší objížďce přes Chrást a Zábělou do Plzně.

„Máme od tamních lidí spousty stížností, že je tam šílený provoz. Že od uzavření silnice na Bílé Hoře jim tam jezdí auto za autem. Bojím se, že rychlé řešení téhle situace nenajdu. Vyřídit například omezení průjezdu nejde okamžitě,“ poznamenal starosta k autům, která se proplétají v úzkých uličkách mezi domy.

V Polní ulici v Třemošné, kterou řidiči také objíždějí uzavřenou Bílou Horu, i v pondělí dopoledne jezdilo hodně aut i dodávek. „Řidiče chápu, že se chtějí dostat do Plzně co nejrychleji. Dokud tu nejezdí velké náklaďáky, nějak to jde. Spraví tu ale pak někdo silnici? Podívejte, támhle se už dělá díra,“ ukázal starší muž z rodinného domu na vylámaný kus asfaltu v silnici.

Podle místních část řidičů jezdí tudy, další auta pak využívají ještě jinou cestu, která je blíže Plzni. Po ní se dá dojet na kruhový objezd mimo Třemošnou, při cestě do Plzně se řidiči vyhnou samotné Třemošné.

„U té cesty bývaly značky zakazující vjezd, policisté tam opakovaně kontrolovali. Sám jsem tam policisty asi třikrát viděl. Značky jsou nejspíš pryč, když tam jezdí, nevím proč,“ pokrčil muž rameny.

Uzavírku obchvatu využil také investor vznikajícího obchodního centra hned vedle hlavního silničního tahu, a přestaví stávající křižovatku silnice Třemošná - Záluží s obchvatem Třemošné na kruhový objezd. Zatím je tu průjezd možný jen mezi Třemošnou a Zálužím v jednom pruhu, kyvadlový provoz tu řídí semafory.

Půl hodiny po uzavření obchvatu bylo na této křižovatce hodně rušno. Pracovníci specializované firmy z křižovatky odstraňovali všechna svodidla a speciální stroj vytahoval ze země kovové úchyty, na kterých byla svodidla původně namontovaná.

Od otevření obchvatu v roce 2011 se tu stalo mnoho těžkých havárií. Většinou policisté konstatovali, že řidiči aut přejíždějící napříč přes obchvat nerespektovali značku Dej přednost v jízdě! Zároveň mnoho řidičů na obchvatu překračovalo povolenou rychlost.

Nejprve nechali správci komunikace po dohodě s policisty na obchvatu snížit rychlost před křižovatkou na 70 kilometrů v hodině, na podzim po obnovení provozu tu bude provoz zpomalovat kruhový objezd.

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

