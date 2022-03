Já tam nebyl, plakal u soudu recidivista viněný z najíždění na prodavačky

Korbelovi hrozí až 12 let vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí, protože mu stále platí zákaz řízení. Urostlý chlap se před Krajským soudem v Plzni dvakrát rozbrečel.

„Já tam nebyl, byl jsem v nemocnici. Od začátku tvrdím, že to auto jsem dal muži, který řekl, že si ho koupí. Jsem přesvědčený o tom, že kdybych neměl minulost, jakou mám, tak bych tady nebyl. Už to trvá rok a půl. Žiju ve strachu,“ řekl, než jej pláč přemohl. Na policii i u soudu ovšem vypovídat odmítl.

U soudu tedy vypovídala prodavačka, která tehdy pojala podezření, že v prodejně zřejmě mají zloděje.

„Prodavačkou jsem přes 25 let. Všimla jsme si pána mohutné postavy s velkou plnou taškou přes rameno, který chtěl odejít přes vchod. Nebyl typem člověka, který si v autě zapomněl peněženku,“ popisovala začátek případu.

Vybavila si, že se na chvilku střetly jejich pohledy. Muž byl v tmavém oblečení, měl na hlavě kšiltovku a roušku přes obličej.

„Do portu, které používáme, jsem řekla kolegyním, že tu asi máme zloděje. Nahlas jsem řekla: Haló, pane! Vyběhl ven. Běžela jsem za ním. Se mnou ještě vedoucí, za námi další kolegyně. Viděla jsem toho muže, jak nasedá do auta. Do mercedesu. Rozjel se. Běžely jsme proti autu. Pořád zrychlovalo. Hlavou mi blesklo, že nezastaví. Na poslední chvíli jsme uskočily. Kolegyně, co byla vzadu, si zapsala registrační značku,“ popsala svědkyně.

Prodavačky uskočily na poslední chvíli

Uvedla, že se za čtvrt století v obchodech setkala s řadou zlodějů, i s výhrůžkami. „Ale s najížděním ještě ne,“ podotkla.

Uskakující vedoucí lehce udeřilo do ruky zpětné zrcátko ujíždějícího vozu.

„Jen přidával plyn. Najednou vám dojde, že opravdu nezastaví. Projel rychle před vchodem obchodu, ze kterého občas vyběhnou děti bez rozhlédnutí. Nezastavil ani na stopce při výjezdu na hlavní silnici. Zahnul doprava a ujel,“ popsala před soudem vedoucí prodejny.

Podle jejích slov není jisté, jestli muž v prodejně skutečně něco ukradl. Důchodce, který tehdy na parkovišti nakládal nákup do auta, policistům řekl, že utíkající měl plnou a těžkou tašku. Odhadoval, že v ní mohl být alkohol.

Mercedes, kterým pachatel ujel, našli policisté v malém městečku na Plzeňsku. Právě v něm v tehdy obžalovaný bydlel.

Kdyby prodavačky před autem neuskočily, podle státního zástupce mohly odnést srážku s vozem jedoucím rychlostí nejméně 35 kilometrů v hodině i tříštivými zlomeninami.

Obžalovaný tvrdí, že se od posledního odsouzení změnil. „Dříve jsem kradl, jezdil bez řidičáku, pod vlivem alkoholu. Naposledy jsem byl odsouzen na pět let, a řekl jsem si dost! Mám toho už plný zuby. Odseděl jsem si spousty let. Třetí den po propuštění jsem hned nastoupil do práce, dostavuji se na probační a mediační službu, všude. Dokonce jsem pomohl policii dohodit pachatele závažného trestného činu. Od propuštění žiju řádně,“ řekl.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.