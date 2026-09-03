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Tři Bártové a nová Jednička. Třemošná otevřela kulturní dům koncertem

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  15:36
Ve Třemošné u Plzně ve středu vpodvečer slavnostně otevřeli zbrusu nový kulturní dům. Název dostal podle čísla popisného a to Jednička. Prostory si za hudebního doprovodu orchestru Tremolo a zpěváků Noida Bárty a Dana Bárty prohlédly stovky zvědavců.

Nový kulturní dům stojí v historické části Třemošné, na nároží ulic Americká, Plaská a Družstevní. Samotná jeho výstavba vyšla město na 34 milionů korun, dalších zhruba šest milionů spolklo vybavení interiéru, akustické úpravy, venkovní práce, ale i demolice zchátralého objektu.

Slavnostní otevření nového kulturního domu ve Třemošné u Plzně se neslo ve znamení tří Bártů. Zpěváků Dana Bárty (druhý zleva), Václava Noida Bárty (uprostřed) a vedoucího orchestru Tremolo Borka Bárty (vlevo). (2. září 2026)
Slavnostní otevření nového kulturního domu ve Třemošné u Plzně se neslo ve znamení tří Bártů. Zpěváků Dana Bárty, Václava Noida Bárty a vedoucího orchestru Tremolo Borka Bárty. (2. září 2026)
Slavnostní otevření nového kulturního domu ve Třemošné u Plzně se neslo ve znamení tří Bártů. Zpěváků Dana Bárty, Václava Noida Bárty a vedoucího orchestru Tremolo Borka Bárty. (2. září 2026)
Slavnostní otevření nového kulturního domu ve Třemošné u Plzně se neslo ve znamení tří Bártů. Zpěváků Dana Bárty, Václava Noida Bárty a vedoucího orchestru Tremolo Borka Bárty. (2. září 2026)
Slavnostní otevření nového kulturního domu ve Třemošné u Plzně se neslo ve znamení tří Bártů. Zpěváků Dana Bárty, Václava Noida Bárty a vedoucího orchestru Tremolo Borka Bárty. Koncert si poslechlo několik stovek lidí. (2. září 2026)
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„Počítali jsme s tím, že původní nemovitost, místo které dnes stojí nový kulturní dům, přestavíme. Ale pak se zjistilo, že je v tak špatném stavu, že by z ní zbyly jen obvodové zdi. Upustili jsme proto od původního záměru a přistoupili k celkové demolici. Ale novostavba respektuje původní půdorys i měřítko původního objektu,“ vysvětlil dlouholetý starosta Třemošné Jaromír Zeithamel.

Původní objekt s číslem popisným 1 kdysi patřil k nejvýznamnějším budovám ve městě. Býval v něm zájezdní hostinec, pak jídelna pro základní školu, telefonní rozvodna, pošta, potraviny i hospoda. Nakonec se město rozhodlo od soukromého vlastníka objekt koupit a přestavět.

V Jedničce, která má sedlovou střechu, bílou fasádu doplněnou cihelnými pásky, vznikl v přízemí víceúčelový sál s pódiem. Kapacita je zhruba 100 lidí. Někdo by mohl namítat, že sál bude pro město s pěti tisíci obyvateli příliš malý. „Odpovídá to současným potřebám města. Stále budeme využívat druhý kulturní dům v Záluží, kde je kapacita sálu 150 lidí. Budou se zde odehrávat koncerty, divadelní představení, filmové projekce, přednášky, besedy a podobně. Budou sloužit i místních spolkům a souborům,“ vyjmenoval starosta.

Město při zpracovávání projektu myslelo i na to, že v této části města není žádná restaurace. Vedle sálu proto vznikly prostory pro restaurační zařízení. „Momentálně ladíme poslední detaily smlouvy s nájemcem, rádi bychom restauraci otevřeli v polovině října,“ doufá Zeithaml.

Radnice plánuje zrekonstruovat celé prostranství historické části města, už má stavební povolení. V lokalitě všech tří zmíněných ulic má vzniknout točna pro vozy veřejné hromadné dopravy, zázemí pro řidiče a přibude zeleň.

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Slavnostní otevření Jedničky se neslo ve znamení netradičního koncertu tří Bártů, který se uskutečnil venku na velkém pódiu nedaleko nově otevřeného objektu. Na pódiu hrál orchestr Tremolo při ZUŠ Třemošná, který vede Borek Bárta. Ten je bratrancem zpěváka Václava Noida Bárty, který bratrancovo pozvání na akci přijal a s orchestrem si zazpíval několik písní jak svých autorských, tak z repertoáru Tremola. Speciálním hostem byl třetí muž stejného příjmení, a to zpěvák Dan Bárta.

Na pódiu se také vystřídaly formace vzešlé ze ZUŠ Třemošná, které budou moci využívat zázemí nového kulturního domu – kapela Zatrub! Band, Samosběr, The Tchurbazz, Davida Payena a sbory Arnicor a Kvíčaly.

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