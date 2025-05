Rekonstrukce tramvajového oblouku v křižovatce U Jána měla být součástí celkové přestavby téhle velké křižovatky, která se po 30 letech měla dočkat přechodů pro chodce. Vedení radnice se ale rozhodlo akci odsunout.

Důvodem jsou podle Hany Josefové obavy z dopadů na už tak komplikovanou dopravní situaci v centru Plzně.

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar uvedl, že tramvajové koleje v křižovatce letos stejně musejí projít opravou. „Práce začnou o posledním červnovém víkendu. Oblouky jsou v tomto hodně zatěžovaném místě ve velmi špatném technickém stavu. Při pracích na kolejích tudy vůbec nepojedou tramvaje, omezena budou i některá odbočení pro auta. Rekonstrukce je naplánovaná na školní prázdniny, kdy jsou dopravní intenzity obecně nejnižší. Tramvaje by se do opraveného úseku měly vrátit na počátku srpna,“ řekl náměstek primátora.

Po dobu výluky budou tramvaje jezdit ze Slovan a Světovaru jen k Hlavnímu nádraží. Zavedená bude dočasná tramvajová linka z Bolevce přes Sady Pětatřicátníků do Skvrňan. Mezi Sady Pětatřicátníků a Hlavním nádražím bude po dobu opravy kolejiště v křižovatce U Jána jezdit autobusová linka náhradní dopravy.

Oprava kolejiště ve Skvrňanské a Přemyslově

Jakmile dělníci dokončí práce U Jána, začne na dvě stavební sezony rozložená oprava kolejiště ve Skvrňanské a Přemyslově ulici.

Technický náměstek primátora Pavel Bosák upřesnil, že tahle modernizace tramvajové tratě do Skvrňan je rozdělaná do čtyř etap. „Začneme od křižovatky u Centrálního autobusového nádraží (CAN) po křižovatku Skvrňanské s Tylovou ulicí. Tady se pustíme do rekonstrukce trakčního trolejového a kabelového vedení, zatím bez úprav na vlastní tramvajové trati,“ upozornil Bosák.

Na to bude navazovat samotná modernizace kolejiště od křižovatky s Přemyslovou ulicí po křižovatku u CAN ve Skvrňanské ulici. „Součástí této etapy je rovněž přejezd v křižovatce CAN a také opravy vodovodu, kanalizace, komunikací, chodníků, nástupních ostrůvků i modernizace světelné signalizace pro tramvaje a auta,“ vypočítal Bosák.

Trať ve Skvrňanské ulici a na Palackého náměstí bude kompletně hotová v příštím roce. Po dobu prací na trati budou mezi Palackého náměstím a zastávkou Vojanova ve Skvrňanech jezdit místo tramvají autobusy. Hana Josefová z tiskového odboru magistrátu upozornila, že provizorní autobusové zastávky vzniknout v silnici.

Podle primátora Romana Zarzyckého město do oprav tramvajových tratí ročně investuje stovky milionů korun. „Opravy pocítí nejen cestující městskou hromadnou dopravou, ale i lidé žijící v jejich okolí, protože díky využití moderních technologií se například snižuje hlučnost tramvajového provozu,“ prohlásil primátor.

V plánu je modernizace kolejiště v Lidické ulici

Projektanti připravují i další modernizace tramvajových kolejišť ve městě. V současné době zahájili projekční práce pro modernizaci úseku v Lidické ulici.

„Nejstarší úsek v této lokalitě pochází z roku 1986, a dosud neprošel větší opravou. Stávající koleje, včetně pražců, se blíží konci životnosti. Rekonstrukcí projde téměř dva kilometry tramvajové trati linky číslo 1, od křížení Lidické ulice s Karlovarskou až po křížení se Studentskou ulicí,“ popsal připravované opravy náměstek Aleš Tolar.

Připravuje se ozelenění kolejiště a zasypání už uzavřených podchodů. Město plánuje i posunutí zastávky Lékařská fakulta. Její současné umístění brání výstavbě křižovatky, do které by měla ústit nová silnice z budoucí zástavby pod fakultní nemocnicí.