Případ mladíka uvláčeného tramvají policie odložila, přelézal spřáhlo soupravy

  11:25
Policisté odložili případ tragické smrti pětadvacetiletého muže, kterého letos v květnu usmýkala v Plzni tramvaj. Podle jejich závěru se mladík rozhodl na zastávce přelézt mezi předním a zadním vagonem přes spřáhlo. V tom okamžiku se tramvaj začala rozjíždět a muž spadl pod soupravu. Vláčela ho několik set metrů.
foto: Martin Polívka, MF DNES

Tragická nehoda se stala 30. května kolem půl jedenácté v noci. Tramvaj jedoucí ze čtvrti Bory srazila mladíka na Masarykově náměstí a vlekla ho až na křižovatku ulic Klatovská, Smetanovy sady a Husova.

Zdevastované tělo vypadlo a zůstalo ležet na silnici v tratolišti krve.

Policisté nyní vysvětlili, jak k jeho smrti došlo. „Pětadvacetiletý muž se v prostoru zastávky pokusil projít mezi tramvajovými vozy. Ve chvíli, kdy se nacházel mezi oběma vozy, došlo k rozjezdu tramvajové soupravy a k následnému střetu s druhým tramvajovým vozem,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Dodala, že kriminalisté tak případ v uplynulých dnech odložili. „Z prověřování vyplynulo, že se nejedná o podezření z trestného činu,“ uzavřela mluvčí.

Řidič tramvaje o muži vůbec nevěděl, protože mezi jednotlivé vozy nevidí.

