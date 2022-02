V Plzni ukazují nejmladší trabant na světě, ujel jen dva kilometry

„S kamarádem jsme z náhradních dílů složili funkční vozidlo, je plně pojízdné. Je to dvoutaktní Trabant 601,“ vysvětlil majitel muzea Pavel Křovák.

Už asi přes třiceti lety koupil ve výprodeji Mototechny skelet karoserie a ten doplnil dalšími nepoužitými náhradními díly tak, že nakonec nic nechybělo.

V expozici jsou kromě trabantů další vozy z Německa. „Nejstarší je automobil DKW F7 z roku 1938, byl to prapředchůdce trabanta. Má dřevěnou karoserii a povrch tvoří překližkové panely potažené koženkou. Z dnešního pohledu je to velice kuriózní kus. První automobil s celoplastovou karoserií na světě AWZ P70 tady máme taky. Máme tady samozřejmě první kulaté Trabanty 600 v různých verzích včetně varianty pro tělesně postižené s automatickou spojkou,“ vypočítává Pavel Křovák.

V muzeu jsou vystavené například také vozy IFA 9, wartburgy nebo Barkas, Robur a také motocykly. „Máme tady taky expozici kempování ve stylu NDR, kde jsou karavany za trabanta. Je to taková procházka částí historie motorismu od 30. do 80. let minulého století,“ popisuje šéf muzea.

Protože letos uplyne 65 let od zahájení výroby trabantů, je součástí expozice i výstava fotografií z továrny, kde se auta zpočátku téměř ručně montovala.

Jak Pavel Křovák své lásce pro dvoutakty propadl? Začalo to tím, že jako dítě jej vozili v trabantu. Později jako student potřeboval laciné vozidlo. Pořídil si trabanta, který s vlekem uvezl 700 kilogramů a posloužil při rekonstrukci chalupy.

Z Pavla Křováka se pak stal člen plzeňského Trabant klubu, který dodnes existuje a poskytuje členům různé služby spojené s péčí o jejich vozy. V posledních desetiletích uživatelský vztah k dvoutaktním automobilům přešel do veteránské fáze, kdy s přáteli zachraňoval a obnovoval vysloužilé vozy.

Z toho vznikla myšlenka založit muzeum. „V roce 2007, když byla oslava 50 let od zahájení výroby trabantu, jsme v našem areálu udělali víkendovou výstavu. Měla poměrně velký ohlas a začali k nám chodit lidi. S manželkou jsme se pak rozhodli, že některé prostory, které jsme měli k dispozici, postupně upravíme pro muzeum. V dubnu 2015 jsme expozici otevřeli. Začali jsme v době, kdy Dan Přibáň jezdil se žlutými trabanty po světě. Známe se, a tak nám ty své sem na čas půjčil,“ vysvětlil Pavel Křovák.