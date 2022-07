Výstavba obří továrny v Líních vzbudila v Plzeňském kraji rozpory

Zájmem státu je i to, aby zde vybudovala svůj závod na výrobu baterií do elektromobilů automobilka Volkswagen. Ta se rozhoduje mezi Českem, Maďarskem a Polskem.

Obce, které tam mají pozemky, se ozvaly, že by stačila jen poloviční plocha průmyslového parku. Politické seskupení Plzeň v srdci za problém označilo možnou ekologickou zátěž. „Ekologický dopad dané výroby, i přes údajně deklarovanou špičkovou technologii, je velmi vysoký. Práce s toxickými, karcinogenními a jinak nebezpečnými materiály spojenými s jejich možným únikem při nehodě na straně jedné, dopad dopravy, exhalací a odpadů z výroby na straně druhé,“ konstatovali zástupci strany ve svém prohlášení.



Továrnu VW nazývanou gigafactory za ekologickou zátěž nepovažuje hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Pokud mají kolegové odborné nebo vědecké podklady, mohou je prezentovat,“ sdělil. Strategičnost investice vidí v tom, že baterie z továrny nahradí ty, které se dnes vozí z Číny.

„Buď všechny baterie budeme vyrábět v Číně, nebo se v Evropě budou stavět fabriky tohoto typu a díky tomu se může Evropská unie posunout k soběstačnosti. V případě závislosti na Číně můžeme na tom za deset, dvacet let být stejně jako s plynem a jeho závislostí na Rusku. To je velká lekce a měli bychom se snažit, abychom byli v průmyslu co nejvíc soběstační. Tato továrna by mohla být českou vlajkovou lodí,“ sdělil Špoták.

Obce se proti usnesení ohradily

Po schválení usnesení se ale ozvaly i obce, které na letišti mají pozemky, což jsou Dobřany, Nová Ves, Zbůch a Líně. Ohradily se proti tomu, že jejich připomínky k obří průmyslové zóně nejsou v usnesení zahrnuté, i když jim Plzeňský kraj součinnost slíbil. „Kraj do připomínkového řízení poslal jen svoje podmínky, naše připomínky tam nezahrnul,“ konstatoval starosta Nové Vsi Miroslav Sedlák.

Napojení letiště na dálnici v usnesení sice zmíněné je, ale Nová Ves podle starosty požaduje, aby se postavilo co nejdál od obce a ne 150 metrů od jejího okraje. „My bychom si představovali přes půl kilometru od obce,“ sdělil Sedlák.

Kvůli tomu se nakonec má v obci na podzim konat referendum o tomto přivaděči. Nová Ves je nespokojená i s tím, že v požadavcích není zahrnuto vypořádání dluhu ministerstva obrany vůči obci. „Dluží nám minimálně 40 milionů korun. Od roku 2014 nám totiž neplatí nájem za naše pozemky o rozloze 200 tisíc metrů čtverečních,“ popsal. V požadavcích podle něj měly být i obchvaty obcí Zbůch a Líně.

Že kraj obce hodil přes palubu, když do připomínkového řízení nezahrnul jejich požadavky, si myslí i starosta Dobřan Martin Sobotka. „Naším zásadním požadavkem bylo omezení zóny maximálně na 200 hektarů a maximálně na 5 tisíc zaměstnanců. V usnesení je nakonec celých 398 hektarů,“ řekl.

Nejhorší by prý bylo, kdyby v místě vzniklo ghetto zahraničních dělníků. „Pak si zaděláme na stejné problémy jako západní Evropa, která v 60. letech minulého století přijala levnou pracovní sílu, nebyla schopna jí nabídnout vhodné trávení volného času, jen ji zneužívala a vrátilo se jí to v podobě fundamentalistů,“ sdělil Sobotka. Kdyby měl ale jistotu, že na místě bude jen bateriový závod VW a jiný průmysl už tam nebude, což byla původní konstrukce projektu, byl by pro. „Pak by to bylo ve prospěch regionu,“ řekl.

Podle hejtmana zvolila vláda optimální formu

Špoták uvedl, že to není o tom, že by si Plzeňský kraj něco vymyslel a něco dělal za zády starostů. „Bylo to usnesení vlády České republiky a ne usnesení Rady Plzeňského kraje, navíc vláda je přece svébytný orgán, který území vybral jako strategický projekt a Plzeňský kraj, stejně jako vlastníci pozemků, stejně jako ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu jsou účastníky, kteří se na vzniku parku budou podílet. To se týká i samospráv, které tam mají pozemky,“ poznamenal.

Vláda podle něj zvolila optimální formu. „Mohla se také rozhodnout, že toto území celé věnuje soukromému investorovi a ten by si tam postavil, co by chtěl. Fakt, že se do rozhodování podařilo vtáhnout Plzeňský kraj, znamená, že na projekt budeme mít zásadní vliv a obce z toho nevynecháme,“ uvedl Špoták. Plzeňský kraj by se měl stát majitelem pozemků v zóně. Ty by na něj převedlo ministerstvo obrany. Kraj by měl být koordinátorem a zřizovatelem parku. Plán počítá s demolicí veškeré letištní infrastruktury.