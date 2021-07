Jako povodně, jen bez bahna a komárů. Hasiči z Plzeňska pomáhali na Moravě

„Když jsem na vlastní oči poprvé viděl, co tornádo způsobilo, problesklo mi hlavou: To je šílené. To je srovnatelné s velkými povodněmi před 19 roky v Plzeňském kraji, u kterých jsem také zasahoval. I destrukce budov je tu podobná. Největší rozdíly jsou, že po tornádu nezasahujeme v bahně a nejsou kolem nás komáři,“ shrnul třiačtyřicetiletý hasič Robert Kučera, který velel profesionálním a dobrovolným hasičům z Plzeňského kraje při nynějším zásahu na jižní Moravě.

Rozkaz o výjezdu čtyřiceti mužů s 18 hasičskými auty na pomoc tornádem zdecimované oblasti padl minulý pátek krátce po obědě.



O dvě hodiny později vyjížděl plně vybavený konvoj ze stanice Plzeň- Slovany. Nabral směr Morava.

„Měli jsme obavy, jak bude vypadat průjezd po dálnici D5 těsně před Prahou, kde se tvoří kolony, po okruhu kolem Prahy i na dálnicích D1 a D2. Všude nám ale řidiči dělali místo, mávali, zvedali palce. Nezaznamenali jsme jediné auto, které by se nám pletlo do cesty. Nestalo se, že by nám někdo nedal přednost. Řidiči byli perfektní,“ popisuje Kučera.

Na jižní Moravu konvoj dorazil v pátek večer, ve stejné době tam dojížděli s technikou hasiči i z ostatních krajů republiky. V krizovém štábu ohlásili, že dojeli. Přespali v hodonínské sportovní hale, v sobotu v šest hodin ráno měli budíček.

„V sedm ráno jsme dostali na štábu rozkaz, kam se máme přesunout, o půl hodiny později jsme začali pracovat v Moravské Nové Vsi. Prvním úkolem bylo uklidit a zprůjezdnit komunikace, zajistit pro obyvatelstvo základní služby, až pak se starat o další věci,“ líčil Kučera v úterý v podvečer při telefonátu z jižní Moravy.

Hasičům z Plzeňského kraje byl přidělený úsek od jedné z ikon řádění tornáda - velkého kostela svatého Jakuba uprostřed Moravské Nové Vsi, kterému vichr strhl střechu - dál směrem na Břeclav.

Děsivý pohled, cesty byly pod metrem sutin

„V těchto místech byl nejdřív USAR tým, který jde vždy první, protože v troskách a sutinách vyhledává lidi. Pak nastupujeme my. Byl to děsivý pohled. Cesty byly pod téměř metrem sutin, byly tam utržené a shozené střechy, trámy, zkroucené plechy, spousty střepů... Vypadalo to jako po náletu, po bombardování, jak jsme se to učili v civilní ochraně. Po letech jsem se zase setkal s tím, co jsem zažil při velkých ničivých povodních. Historické domy stavěné z vepřovic, které nemají pevné základy, nemají pevné stěny a nejsou svázané věncem, nápor živlů nevydržely. Na Moravu jsme si vezli nakladače a další těžkou techniku, kterou jsme nejdřív museli zprůjezdnit cesty,“ uvedl Kučera.

Nikdo nerozlišoval, co dělají dobrovolní a co profesionální hasiči. Hlavní bylo pomoci. Kromě odklízení suti hasiči už první den pomáhali shazovat nestabilní střechy, které hrozily pády.

Ty pevné pomáhali přikrývat plachtami. Lidé z domů poničených tornádem velice těžce nesli předpovědi počasí, které nevylučovaly déšť.

Všichni hasiči, kteří v zasažených vesnicích nyní pomáhají, jsou v očích místních ti hodní, kteří jim pomáhají zachránit, co jen jde, ale také ti, kteří je nechtějí pustit do jejich domů, pokud hrozí pádem.

„Je to psychicky velice náročné pro místní i pro nás. Chápeme, že nás vnímají trochu jinak, když přišli o vše a ještě vidí, jak bouráme jejich dům. Projevují se tu dobré i špatné mezilidské vztahy. A my jsme mezi tím,“ poodkrývá druhou stranu náročného zásahu Robert Kučera.

Jen co novomanželé dům dostavěli, přišlo ničivé tornádo (25. 6. 2021)

26. června 2021

V tornádem poškozených obcích pomáhají místním i krizoví psychologové. Na jižní Moravu proudí i materiální pomoc ze sbírek po celé republice, lidé už poslali desítky milionů korun na konta pomoci.

Lukáš Lukšík byl jedním z lidí, kteří v pondělí odjeli z Nýřan s humanitární pomocí složenou ze stavebních koleček, košťat, kladiv, hřebíků a dalších potřebných věcí na jižní Moravu.

„Bylo to neuvěřitelné. Už 60 hodin po zahájení sbírky jsme na Moravě vykládali plně naložený kamion. V konvoji bylo i několik zcela naplněných dodávek,“ uvedl Lukšík ze sdružení Dvorekboys, které také pomáhalo hasičům s humanitární sbírkou.

Hasič Robert Kučera řekl, že během desítek hodin v tornádem zničené Moravské Nové Vsi byli svědky mnoha životních tragédií, ale i radostí.

Silný byl podle Kučery příběh rodiny, která roky opravovala dům, a ten před týdnem zničilo tornádo.

Zachránit slovácký kroj po babičce

„Statik nejdřív nařídil odstranit horní patro, pak přízemí a nakonec rozhodl, že ani sklep není bezpečný. Rodině zůstalo všechno uvnitř. Ptali jsme se, co se máme při zachování maximální bezpečnosti pokusit zachránit. Ať nám řeknou, kde to měli. Paní měla jediné přání. Zachránit slovácký kroj po babičce. Popsala nám, kde byl uložený. Podařilo se nám ho ze sutin vyhrabat. Když jsme jí ho kompletní předávali, její radost byla nezměrná. Byla skutečně šťastná,“ vybral ze svých zážitků hasič z Plzeňska.

Přidal další. „Setkali jsme se ale i s tím, že když jsme ukončili prvotní pomoc jednomu z místních, oznámil nám, že si nepřeje, abychom dál zůstávali na jeho pozemku. Ať okamžitě odejdeme pryč. My jsme se přitom přes pozemek potřebovali dostat k sousedovi, abychom mu pomohli. Ten muž nám stroze řekl, že ho nezajímá, co je u souseda, ať si poradí, jak umí. I s tím se musíme umět vyrovnat,“ vybral ze svých zážitků hasič z Plzeňska.

V úterý záchranáře pomáhající v Moravské Nové Vsi zaměstnal i požár jedné z trojice dočasných skládek, na které se odvážejí sutiny a vše zničené z obce.

„To bylo jen znásobení toho, co tu prožíváme. Na dočasné skládky se odváží nepředstavitelné množství neroztříděného materiálu. Jak je takový načechraný, je v něm hodně vzduchu, oheň velice rychle nabýval na síle. Jen pro představu: tahle skládka má plochu 20 fotbalových hřišť. Při odstraňování následků tornáda navíc potřebujete jinou techniku, než cisternové stříkačky. Z našich 18 vozidel z Plzeňského kraje jsou tu jen dvě cisterny. Na zdolání požáru okamžitě vyjela z městečka veškerá hasičská technika, která se mohla uvolnit, a byla schopná oheň zdolat,“ vysvětlil Robert Kučera, který je zároveň i jedním ze členů republikového vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Moravská Nová Ves po řádění tornáda. (25. 6. 2021)

25. června 2021