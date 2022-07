Obce se připravují na nedostatek plynu. Vsadí na fotovoltaiku i štěpku

„Zvyšující se ceny elektrické energie zvyšují tlak na její efektivnější využití. Proto Plzeň v minulosti realizovala pilotní projekty osazení městských objektů fotovoltaikou v Koterovské 162 či instalace chytrého systému ovládání veřejného osvětlení ve Chvojkových lomech. Město hodlá i nadále v těchto projektech aktivně pokračovat,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.



Připomněla, že vedení města v předchozích letech uskutečnilo změnu systému vytápění u většiny magistrátních objektů z plynového na centrální zásobování teplem z Plzeňské teplárenské. Magistrát nehodlá kvůli úsporám snižovat při vytápění městských budov teplotu. „Zásadní omezování tepelné pohody v městských objektech není na pořadu dne,“ uvedla mluvčí.



V Klatovech chce radnice šetřit s pomocí fotovoltaických panelů na městských budovách.

„Pilotním projektem se stane Základní škola Tolstého, kde je město v přípravě nejdál a požádalo už ČEZ o možnost připojení do sítě,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr. K osazení fotovoltaickými panely podle něj radnice vytipovala víc budov, ale hodlá brát ohled i na to, že část je v historickém jádru a tam je nutné instalaci probrat s památkáři.



Upozornil na to, že už v minulosti radnice racionalizovala provoz městských budov zateplováním, ale i s pomocí regulace vytápění na základě vyhodnocení tepelných křivek.

„Tušíme, že nárůsty cen energií budou v násobcích, chceme se tedy snažit nárůst eliminovat,“ sdělil Salvetr. Na řešení případného výpadku dodávek plynu z Ruska se připravují Dobřany.

„Zadali jsme proto zpracování studie, jestli má smysl jít cestou částečné, nebo úplné náhrady plynu dřevní štěpkou v městské teplárně,“ konstatoval starosta Dobřan Martin Sobotka. Výtopnu má totiž město v objektu bývalé uhelné kotelny, ovšem předělané na plyn.

Je možné využít plyn z bioplynové stanice

Je tam tedy dost prostoru nejen na vestavění dalšího kotle na štěpku, ale i na skladování dřevního paliva. „Už dokonce vytipováváme lokality, kam bychom mohli zasázet rychle rostoucí dřeviny, které bychom k vytápění využívali. To abychom nebyli odkázaní jen na štěpku z lesa a ze zemědělství. Pozemků na to máme dost, ale budeme brát ohled i na to, aby dřeviny vytvořily i ekologickou přidanou hodnotu,“ sdělil starosta.



Další variantou je podle něj využít pro vytápění města plyn z bioplynové stanice z nedaleké skládky odpadů či z bioplynové stanice u výkrmny prasat na Vysoké. „Bioplynka na skládce by mohla pokrýt třetinu naší spotřeby. Teď zjišťujeme, jestli je technicky možné teplo odtud dovést. Následně bychom vedli obchodní jednání o ceně,“ konstatoval starosta. Ve fázi projektování pro územní řízení je fotovoltaika na úpravně vody a vytápění tohoto objektu tepelným čerpadlem.

Platformou, kde mohou obce a města získat informace o chytrých řešeních v oblasti šetření energiemi, je konference plánovaná na 27. července v Klatovech. Jedná se o přeshraniční konferenci, kde jsou jedním z bodů přednášky německých obcí. Budou představovat řešení, která už fungují. Uvedl to Pavel Hruška, pracovník Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

„Chceme upozornit na skutečnost, že řešení existují a že se připravují dotační tituly, které je budou podporovat třeba z národního plánu obnovy,“ konstatoval Hruška, který se podílí na přípravě konference.



Připomněl, že v Německu jsou v oblasti fotovoltaiky mnohem dál než v Česku. Na vině podle něj ale není nedostatek peněz v obecních rozpočtech.

„Kde je osvícené vedení, tam pracuje energetický specialista, který už zpracovává plán těchto projektů,“ sdělil Hruška. „Když v některých prostorách nikdo není, vytápí se jen na udržovací teplotu. V případě potřeby se dá topení zapnout na dálku,“ přiblížil jednu z možností, jak šetřit. Připomněl i vysoce úsporná veřejná osvětlení s nízkou spotřebou, která reagují jen na pohyb.