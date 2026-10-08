Kritici změny podepisují petici určenou zastupitelům. Podpisů už bylo minulý týden zhruba šest set. Signatáři požadují, aby město nepokračovalo v realizaci nově navržené smyčkové konečné tramvajové trati na Vinice a vrátilo se k původně projednanému řešení.
Připomínají, že původní projekt, který město v roce 2021 veřejně představilo a projednalo s občany, počítal s úvraťovou konečnou za křižovatkou ulic Na Chmelnicích a Znojemská.
„Nový projekt toto řešení zásadně mění. Konečná je nově řešena jako tramvajová smyčka posunutá do bezprostřední blízkosti stávajících rodinných domů,“ stojí v petici.
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Trať na Vinice začnou stavět v příštím roce, cestující až k nádraží nedoveze
Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN tvrdí, že v daném místě byla klasická točna plánovaná už dříve, ale v další fázi výstavby. Připouští, že při veřejném projednání v roce 2021 byla lidem prezentována varianta s úvraťovým obratištěm.
Podle bývalého náměstka pro dopravu Michala Vozobuleho z TOP 09 se v roce 2021 klasická točna, která měla vzniknout v budoucnu v další etapě výstavby trati, určitě neplánovala tam, kde ji chce město dnes.
Členka petičního výboru Martina Tichová, která má mít točnu před domem, uvedla, že záměr vybudovat točnu se zrodil v březnu 2024 a zástupci města ještě před koncem roku k němu dali souhlas.
„Oslovila jsem řadu zastupitelů včetně radních, jestli někdy ten obrázek s točnou viděli, a nenašla jsem člověka, který by mi řekl, že to viděl. Na stránkách města se přitom pořád prezentuje ta stará varianta, nicméně ve stavebním řízení je varianta úplně jiná,“ prohlásila.
Obavy z hlukové zátěže a otřesů
Podle ní je špatné, že město připravuje projekt za více než miliardu, aniž o změně informovalo lidi, kterých se bezprostředně dotýká. „Do dneška za námi nikdo nepřišel, aby nám řekl, jak a proč se to stalo. Nebýt toho, že jsme si toho všimli na úřední desce, tak bychom se o tom ani nedozvěděli,“ říká.
Hlavní výhrady proti točně se podle Martiny Tichové týkají obavy z hlukové zátěže a otřesů. Zdůrazňuje, že nejvíce dotčené bytové domy stojí na navážce. „A opravdu se proto bojím o stabilitu staveb, bojím se, jestli naše domy nejsou v ohrožení,“ konstatovala.
Tvrdí, že pokud by zástupci města o vývoji projektu informovali, mohlo se obavám předejít. Nyní předpokládá, že dotčení lidé uplatní ve stavebním řízení řadu námitek.
Náměstek Tolar říká, že úvraťové obratiště tramvají bylo od počátku prezentováno jako dočasné řešení s tím, že se trať bude prodlužovat dál. „Ale v průběhu přípravy projektanti přišli s tím, že bude vhodnější udělat definitivní točnu,“ sdělil.
Uznal, že toto řešení se s občany neprojednávalo. Podle Tolara je klasická točna provozně vhodnější. „A zástupci dopravního podniku přišli s tím, že úvrať nechtějí a chtějí točnu,“ uvedl.
Michal Vozobule připustil, že ani on nenarazil na nějaké informace ke změně projektu. „A nejvíc mi na tom procesu vadí, že o tom nikomu neřekli,“ uvedl.
Musí se začít stavět příští rok
Andrea Fojtíková ze Správy veřejného statku tvrdí, že točna by neměla obyvatele okolí obtěžovat hlukem. „Budou tam protihlukové valy, koleje budou v gumovém loži, aby byl provoz odhlučněný, bude tam zeleň. Poloměry obratiště jsou dostatečné, aby to neskřípalo,“ vysvětluje.
Aktuální řešení konečné tramvají považuje za definitivní, protože jiné není. Domnívá se, že pokud by se někomu podařilo stavební řízení zastavit, tak tramvaj na Vinice nebude. „Protože město potřebuje začít příští rok stavět, aby získalo dotaci. V případě, že nebude dotace, nebude tramvaj,“ konstatovala.
Projekt tramvajové trati na Vinice počítá s tratí dlouhou zhruba 1,5 kilometru převážně v ulici Na Chmelnicích. Cena stavby je odhadována na 1,2 miliardy korun a přibližně 900 milionů z toho by město mohlo získat z dotace. Stavba by měla podle dosavadních plánů začít v příštím roce a skončit v roce 2029. Tramvajová linka z Vinic má mít druhou konečnou v sadech Pětatřicátníků.