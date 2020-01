Tlučná zřejmě zastavila plán investora na výstavbu obřího skleníku

Za projektem na vybudování velké pěstírny rajčat stála plzeňská společnost Pilsen Technologies (PT). Chtěla jej postavit na haldě neboli odvalu po těžbě uhlí.

Pozemek vlastní Západočeské uhelné doly (ZUD) a společnost PT si jej pronajala. Halda má pod povrchem vysokou teplotu až stovek stupňů Celsia, protože uvnitř prohořívá.

Teplo chtěl investor pro pěstování zeleniny využít. Skleník měl mít plochu zhruba čtyř hektarů a výšku přibližně sedm metrů. Zástupci obce se loni postavili proti. Měli obavy, že světlo ze skleníku bude obtěžovat obyvatele v širokém okolí a že stavba naruší krajinný ráz místa.

Obávali se také nárůstu nákladní dopravy v obci a tvrdili, že záměr odporuje územnímu plánu obce.

Když zástupci PT narazili na odpor, oznámili, že budou hledat pro projekt jinou lokalitu. Uvedli však zároveň, že chtějí se zástupci Tlučné jednat o dalším řešení.

Starosta Jan Opl řekl, že poslední zprávu od PT má z října. V něm zástupce společnosti sdělil, že informace o odvalu po těžbě se firma pokusí využít pro projekt menšího rozsahu. „Ale nijak to nespecifikovali. Vyzval jsem je ke schůzce, ale zatím nereagovali,“ řekl Jan Opl.

Starosta uvedl, že Tlučná chce do vznikajícího nového územního plánu zakotvit regulační podmínky pro případné využití haldy. „Obec se také stala vlastníkem příjezdové cesty k odvalu. Myslím, že tím se naše pozice zlepšila,“ konstatoval.

Přestože jednoznačné vyjádření, že společnost od původního záměru definitivně ustoupila, starosta nedostal, nasvědčuje tomu fakt, že se projektem přestal zabývat stavební úřad. „Řízení je zastavené,“ prohlásila Ivana Škardová, která měla na úřadu záležitost na starost.

Tlučná se obávala hluku a nárůstu tranzitní dopravy

Zástupci společnosti na dotaz o jejich dalších plánech v případě Tlučné nereagovali.

Ačkoliv představitelé PT tvrdili, že by vybudování pěstírny rajčat představovalo pro obec výhodné podmínky, zástupci Tlučné si mysleli opak. „Léta bojujeme o omezení tranzitní dopravy a teď by nám tady začaly jezdit další náklaďáky. Myslím, že přínos pro obec by tam žádný nebyl,“ prohlásil starosta.

Upozornil, že skleník měl stát na nejvyšším místě v Tlučné, a světelný smog by tedy zřejmě zaznamenali i obyvatelé okolních obcí, jako jsou Vejprnice nebo Nýřany.

Provoz skleníku nezatěžuje okolí, tvrdí investor

Zástupci investora se loni snažili přesvědčovat, že by chod pěstírny lidi z okolí neobtěžoval. „Obavy jsou naprosto zbytečné. Provoz skleníku nezatěžuje okolí, projekty tohoto typu už několik let bez problémů fungují například na Moravě,“ argumentoval Vít Pejčoch z PT.

O záměru postavit na haldě obří skleník se zástupci Tlučné dozvěděli na začátku loňského roku, když je krajský úřadu žádal o stanovisko k plánu vybudovat 14 kogeneračních jednotek na lehký topný olej s výkonem pěti megawattů.

S tím představitelé obce nesouhlasili. Obávali se, že by provoz zatížil životní prostředí v okolí zplodinami a hlukem.

V minulosti se v Česku řešily problémy se zářením skleníků v Polsku. Provozovatel je pak pod tlakem z Česka a Německa nechal zastínit.

Zářící polské skleníky po zastínění svítí do stran (30. 11. 2016)