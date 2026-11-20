Oznámení o výbuchu přijali policisté na lince 158 krátce po půloci. „Na místo byl přivolán i policejní pyrotechnik a balistik. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti výbuchu a kdo a čím jej konkretně způsobil,“ informovali policisté na síti X.
Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení. Po důkladném ohledání místa činu budou zajištěné kriminalistické stopy podrobeny dalším expertízám a zkoumáním.
Vzhledem k trestnímu řízení nebude podle mluvčí Pavly Burešové policie prozatím sdělovat další podrobnosti.
Policisté žádají případné svědky události nebo řidiče, kteří místem projížděli okolo jedné hodiny ráno, aby poskytli své poznatky či záběry z palubních kamer svých vozidel oznámením na linku 158.
Připravujeme podrobnosti.